El toque de atención de Letizia a su escolta por no avisarla de un escalón

La reina Letizia y Felipe VI asistieron a la exposición "El viaje más largo" en Sevilla y se pararon a saludar a todos los que esperaron solo para verles. Como es habitual, la Reina dio la mano a todo aquel que se la ofrecía, tratando de estrechar el mayor número posible.

Enfundada en unos altísimos tacones y con un camino de piedra complicado, en un determinado momento doña Letizia tropezó con un escalón y llamó la atención –aparentemente sin mala intención– a uno de sus escoltas. "Casi me caigo. No me has avisado del escalón", le reprochó, un momento recogido por Diez Minutos en el que se ve también como la Reina le enseña el escalón a su guardaespaldas.

Con una sonrisa algo tensa, la Reina continuó con los saludos mientras recibía elogios de los presentes.