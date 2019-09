Un tembloroso e indignado Jorge Javier expulsa a la madre de Noemí Salazar de 'GH VIP'

Nada hacía presagiar que un día después del estreno de la séptima temporada de Gran Hermano Vip los espectadores serían testigos de uno de los momentos más incómodos que se han vivido en el plató del famoso reality de Telecinco. A Raquel Salazar, madre de Noemí Salazar, no le gusta la manera en la que el programa está tratando a su hija (para entrar a la casa tuvo que arrastrase a través de un tubo y terminó con las rodillas ensangrentadas) y el trato que Jorge Javier Vázquez da a los familiares en plató.

Una agria discusión que comenzó cuando Vázquez advirtió a Raquel de que un micrófono se había quedado abierto durante la publicidad y había podido escuchar sus quejas. "Mi problema es que veo que siempre es igual, que se le da el protagonismo a los mismos. Yo sé que a ti como te dé por uno…", comenzó recriminándole al presentador que se justificó diciendo que si apenas hablaban era porque, por el momento, no hay tramas y que sus intervenciones se incrementarían cuando el programa vaya avanzando. "Siento que no me dan mi sitio y no me gusta. Estoy superaburrida. Mi hija ayer me daba igual que se despeinara, lo que me dolió es que se hiciera sangre en las rodillas y nadie me preguntó nada".

"Es que no te pasó a ti. Pero te advierto que esto va a ir a peor. No me gusta el juego sucio que estás practicando", contestó Jorge Javier señalando a la invitada. "Y tú no me acerques la mano mucho", le advirtió Raquel provocando indignación en el comunicador. "Creo que esto no va a llegar a buen puerto y que es mejor que no vengas", le pidió visiblemente afectado y con la voz entrecortada. "¿Cómo se puedes ser tan tramposa? Estás tratando de poner en contra a la gente de tu etnia. Ahora soy yo el que no tiene nada contigo. Eres una tramposa", concluyó dando paso a publicidad, momento que aprovechó Raquel para salir del plató.

De vuelta, y todavía con la voz aún temblorosa, explicó lo ocurrido: "Durante la publicidad se ha quedado el micrófono abierto y no he querido reproducir la conversación. Esas acusaciones que ha lanzado sobre mí sin ningún fundamento... Me ha lanzado improperios e insinuaciones. Disculpad, me tiembla la voz", dijo antes de continuar con la gala con normalidad.