Carlos Pérez Gimeno

La revista de vida social sevillana Escaparate celebró la Gala de los XIII Premios Escaparate en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Un evento organizado por Mario Niebla del Toro al acudieron multitud de rostros conocidos. Una de las más esperadas por la prensa era Ana Obregón, que fue premiada y recibió un donativo para su lucha contra el cáncer. Allí habló sobre el estado de salud de su hijo Álex: "La recaída de mi hijo ha sido una piedrecita en el camino. Estos días he estado junto a él, como habría hecho cualquier madre", declaró. La actriz fue galardonada con el premio Escaparate a la solidaridad y se le hizo entrega de un donativo destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer de Sevilla.

También acudió el torero José Ortega Cano que llegó acompañado de su hija Gloria Camila que no quiere oír hablar de su ex pareja, Kiko Jiménez: "No voy a entrar en polémicas con Kiko". También habló sobre su sobrina Rocío Flores de la que dijo que confía en que será una buena defensora de su padre Antonio David Flores durante su paso por Gran Hermano VIP: "Pues la verdad es que Rocío siempre me ha gustado como habla, como se expresa". Por su parte, el torero agradeció el premio Escaparate de Oro del Toreo.

La velada fue amenizada por Manu Tenorio, que cantó un tema de Camilo Sesto como homenaje a su reciente fallecimiento. el cantante acudió acompañado de su mujer Silvia Casas.

Otros de los premiados fueron:

-Premio Escaparate al Mecenazgo al Excmo. Sr. Don Carlos Fitz-James Stuart, Duque de Alba. -Premio Escaparate del Deporte al ex seleccionador nacional de fútbol a Vicente del Bosque, Marqués de Del Bosque. -Premio Escaparate de Honor al Ejército de Tierra. -Premio Escaparate del Cine al actor Fernando Tejero. -Premio Escaparate de las Letras al escritor y presentador de televisión a Boris Izaguirre. -Premio Escaparate "Fernando de Magallanes" al deportista Álvaro de Marichalar -Premio Escaparate de la Prensa a la periodista Nieves Herrero. -Premio Escaparate a las Bellas Artes al bailaor Antonio Canales. -Premio Escaparate del Flamenco a la familia de los Farrucos. -Premio Escaparate de Interiorismo al arquitecto Tomás Alía. -Premio Escaparate del Toreo al matador Miguel Abellán. -Premio Escaparate de la Televisión al humorista Carlos Latre. -Premio Escaparate de la Moda al diseñador a Juan Avellaneda, -Premios Escaparate a título póstumo a José Luis García Palacios -Premio Escaparate del Diseño a la empresaria Doña Rosa Oriol, recoge su hija Doña Rosa Tous. -Premio Escaparate al Compromiso con la Ciudad al Museo de Bellas Artes de Sevilla. -Premio Escaparate "Feria de Abril 2019" a la ganadería Fuente Ymbro. -Premio Escaparate a la Empresa al Grupo Vive. -Premio Escaparate de la Salud al doctor Don Nicolás Pérez.

Enhorabuena un año más a Mario Niebla del Toro por la excepcional fiesta de Escaparate, una de las revistas de la vida social más importantes de Sevilla y de nuestro país.