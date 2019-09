Lo que revela el documental de Sergio Ramos (más allá del fútbol)

Más allá de su incuestionable figura como futbolista, Sergio Ramos se ha convertido en los últimos años en uno de los personajes más seguidores de la prensa del corazón gracias a su mediática relación con la presentadora Pilar Rubio. Juntos, se han convertido en la pareja más cotizada de cualquier photocall y las marcas publicitarias. Por ello, el estreno del documental El corazón de Sergio Ramos en Amazon promete ser todo un éxito. Una serie que ayuda a analizar al futbolista desde varias perspectivas: como futbolista, como icono deportivo y una muestra de su papel como padre y esposo.

Viendo los primeros minutos de la serie descubrimos a Ramos como un padre entregado con sus hijos Sergio y Marco. A pesar del poco tiempo que su trabajo le permite estar con su familia, el futbolista ha sabido encontrar el equilibrio para que no le suponga un problema con Pilar. En los distintos capítulos vemos la aparentemente idílica relación que mantienen la presentadora y el futbolista: intensos besos, pasionales arrumacos, largas conversaciones y escenas familiares dignas de postal.

Otro de los grandes descubrimientos que nos otorga el documental es su desconocida pasión por la música, de hecho se le puede ver tocando la guitarra española. También podemos ver un Ramos apasionado de los caballos, de hecho, uno de sus negocios más importantes es el de la cría de yeguas.

La serie no solo repasa su vida actual sino que rememora sus años de juventud, nos habla sobre la relación con sus padres, principales impulsores de su carrera desde que era pequeño. Para ellos solo tiene buenas palabras y asegura que le estará eternamente agradecido.

Chic acudió a la presentación del documental en el Museo Reina Sofía donde el futbolista afirmó que su objetivo es mostrar su lado más personal: "He alcanzado muchas metas. He levantado muchos títulos. Me conoce mucha gente. Pero sólo por lo que se ve desde fuera. Esa imagen no siempre refleja realmente cómo soy". El capitán madridista confirmó que ese fue el principal motivo que le llevó a aceptar la propuesta de Amazon: "Mostrar un contenido distinto para tener una opinión más amplia de mi figura".