Carlos Pérez Gimeno

La mallorquina Claudia Cruz, representante de Murcia, ha sido la que se ha alzado con la corona de Miss Internacional Spain, en una gala celebrada en el Hotel Aldiana de la isla canaria de Fuerteventura. Claudia representará dentro de cinco semanas a España en la gala Miss Internacional 2019, que tendrá lugar en Tokio, concretamente el próximo 12 de noviembre. Como primera dama de honor resultó elegida la representante de Andalucía Oriental Tamara González, a la que siguió Andrea Cristóbal representando a Aragón, consiguiendo ser la segunda dama de honor.

La reciente Miss tiene 21 años, mide 1,70, y sus medidas son 95-65-90. Estudia Relaciones Públicas y Publicidad. Un certamen de un alto nivel, con una final muy reñida. "Estoy que no me lo creo todavía, ha sido emocionante, y cuando escuché mi nombre, no me lo podía creer". Así fueron sus primeras palabras.

Claudia estuvo acompañada por sus padres y hermanos, que no paraban de abrazarla. En el trascurso de la gala, como se suele decir, se metió en el bolsillo al público asistente al darles las buenas noches y despedirse en alemán. "Voy a prepararme a fondo estas semanas que me quedan para viajar a Japón, que era uno de mis sueños conocer ese país, y encima voy con mi título. Estoy feliz y nunca hubiera pensado que esto pudiera ocurrir". Así lo explicó.

- Nombre: Claudia Cruz García González

- Edad: 21 años - Altura: 1´72cm

- Estudios en curso y/o cursados: Cursando tercer año de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en la URJC de Madrid

- Idiomas: catalán a nivel nativo e inglés a nivel de b2 - Hobbies: El cine, los deportes de agua, sobre todo la natación y viajar

- Talento: Practicó ballet hasta los 13 años, y posteriormente tres años de baile moderno, tiene conocimientos de piano y solfeo.

- Voluntariado: Ha estado involucrada en una ONG llamada Mediterránea durante dos años, su cometido era ayudar a la gente que más lo necesitaba en España, colaboró mediante recogidas de ropa y alimentos y realización de eventos benéficos y mercadillos para recaudar fondos. La ONG dejó de trabajar en el país y se trasladó a áfrica. Otra causa con la que está involucrada es la asociación de Adayo Pbo España, que buscan concienciar y dar a conocer la parálisis Branquial Obstétrica, considerada como una negligencia médica, que afecta a muchos niños a la hora del parto. Realizan eventos como carreras solidarias y venta de merchandising.

- Deporte: Ha estado federada en natación durante tres años, pero solo compitió a nivel provincial.

- Se define en tres palabras: Leal, perseverante y sentimental.

- Curiosidades sobre ella: Siempre lee la última frase de un libro antes de empezarlo, llora con todas las películas y vuelve a ver más de una vez las que le gustan para fijarse en todos los detalles.

- Personaje público o de la historia que admira: De tener que elegir a solo una persona cree que sería Simone de Beauvoir, fue escritora y filósofa, es conocida por su constante lucha por los derechos de las mujeres, la despenalización del aborto y las relaciones sexuales. Escribió el libro ''El segundo sexo'', un icono en la historia del feminismo, que habla de cómo a la ''mujer'' se le define en relación al hombre, no como algo individual. Su frase más famosa es ''No se nace mujer, se llega a serlo''

- Referente en el mundo "miss": Una miss que admira mucho es Ángela Ponce, ya que ha sido un icono y una revolución en el concepto miss, una mujer que ha llevado el nombre de España ligado a la igualdad y evolución. Además, tiene el placer de conocerla y es excepcional.