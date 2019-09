El duro golpe que ha sacudido la vida de Emiliano Suárez y Carola Baleztena

Queridos amigos, Os informamos de que el pasado miércoles, y durante una revisión rutinaria, nos comunicaron que el bebé de seis meses que esperábamos, no tenía vida. Los estudios confirman que el feto venía con innumerables problemas y que hubiera sido más que probable que el embarazo no hubiera llegado a término en ninguna de las posibles hipótesis. Hemos pasado unos días difíciles en el Hospital Puerta de Hierro, en donde nos han tratado con mucho cariño y enorme profesionalidad. Es un orgullo disponer de esta magnífica sanidad pública. Gracias a Celadores, Enfermeras, Médicos, y en especial a la Dra. Sandra Arranz, que han hecho todo lo posible para ayudarnos a sobreponernos de este mazazo. Después de muchas pruebas médicas, estamos por fin en casa, descansando y asumiendo la situación con entereza, optimismo y buena energía. Estaremos unos días desconectados y no atenderemos al teléfono. Necesitamos coger fuerzas y aislarnos un poco para volver con la fuerza y alegria de siempre. Y así será. Gracias a todos por vuestro cariño, somos muy afortunados por tener tan buenos amigos. Os queremos mucho. Carola & Emi

A post shared by Carolita (@carolabaleztena) on Sep 14, 2019 at 1:56am PDT