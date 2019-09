María Teresa Campos se la devuelve a Mediaset con un golpe bajo

María Teresa Campos reapareció en televisión de la mano de Toñi Moreno y su nuevo programa en Telemadrid Aquellos maravillosos años. Campos estuvo cómoda y relajada durante toda la entrevista, ni siquiera se puso nerviosa con las preguntas de la presentadora sobre su polémica salida de Mediaset y el maltrato televisivo al que la cadena ha sometido al clan Campos en los últimos meses.

"¿Qué ves por las tardes?", le preguntó Toñi intentando picar a su entrevistada con buen humor. "Por las tardes veo Puente Viejo y luego engancho con Ahora Caigo, me encanta", contestó Teresa con cierta maldad, ya que ambos programas se emiten en Antena 3, competencia directa de Telecinco. Con esto, la matriarca del clan quiso dejar claro que no le presta atención a los programas en los que se habla mal de su familia, haciendo referencia a Sálvame. "No veo lo que se dice de mí por salud, y les tengo dicho a todos que no me cuenten nada por el móvil".

"Soy una persona mayor y estas cosas me hacen mucho daño emocional y es innecesario, porque lo único que he hecho en mi vida es trabajar", reveló María Teresa. Sin querer entrar demasiado en el asunto de su guerra personal con la que fuera su cadena durante años, prefirió zanjar el tema. "Cada uno que haga lo que quiera, otra cosa es que puedan dormir tranquilos. Y ya estoy hablando más de lo que quería", concluyó.