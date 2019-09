Gema López recuerda el episodio más oscuro que vivió con Rocío Carrasco y Fidel Albiac

La entrada de Antonio David Flores en la séptima edición de Gran Hermano VIP ha avivado la guerra familiar que mantiene con su exmujer Rocío Carrasco y que ha salpicado directamente a sus hijos Rocío y David Flores. Y es que, tras varios años litigando en los juzgados, Rocío Carrasco ha perdido en los tribunales contra su exmarido y ahora son muchos los testimonios de periodistas y personas allegadas a la familia que cuentan episodios que han vivido durante los últimos años con la hija de Rocío Jurado.

Una de las más críticas con Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac ha sido Gema López, que este lunes en Sálvame aseguró que el matrimonio habría llamado a directivos de televisión para frenar la publicación de ciertos temas. Según el testimonio de la periodista, hace años Chelo García Cortés dijo en directo: "Hoy he hablado con Rocío Carrasco" a lo que Gema contestó: "¿Y no has tenido que pasar antes por Fidel?". Un comentario que tuvo graves consecuencias: "Rocío me llamó hecha una furia y me dijo: 'Quiero que tengas muy claro que en este momento voy a llamar a un alto cargo de la cadena porque estoy negociando una serie sobre mi madre y puede que esté en peligro por gente que hace comentarios como el tuyo'".

En otra ocasión, durante la época en la que se emitió la última gala de Rocío Jurado en TVE, Gema contó que, durante las grabaciones, se produjo un fuerte desencuentro entre Amador (hermano de la artista) y Fidel Albiac, del que ella se hizo eco. "Recuerdo que Fidel se presentó en el lugar donde íbamos después del programa a tomar algo a las 2 y media de la mañana para cantarme las cuarenta. Me dijo que tenía que rectificar. Nunca se me puso una demanda pero siempre ha jugado con el tema de 'me debes una'".

Durante el ingreso hospitalario en Houston de la más grande, también se produjo un episodio en el que estuvo implicado Gustavo González. Tal y como contó la colaboradora de Sálvame: "Gustavo tenía información sobre todo lo que estaba ocurriendo dentro del hospital". "Hizo un directo en un programa que se emitía los sábados por la tarde para contar una información. Rápidamente se levantó un teléfono a un directivo de la cadena, que a su vez llamó al director del programa y se obligó a Gustavo a rectificar una información que era totalmente cierta. Todo se demostró después".