Kiko Jiménez y Sofía Suescun se han convertido en una de las parejas más polémicas del verano. Después de la mediática ruptura del extronista con Gloria Camila, hija de José Ortega Cano, y tras protagonizar varios momentos bochornosos dentro y fuera de los platós, la pareja ha tenido que separarse por el inicio de la nueva edición de Gran Hermano VIP en la que Kiko participa.

Esta semana relación entre los jóvenes podría estar en peligro tras la confesión de José Antonio Avilés, colaborador de Viva la vida, que aseguró que pilló a Suso Álvarez besando a Sofía en una sala VIP de Mediaset. Según su narración de los hechos, el periodista se dirigía al camerino donde guarda sus pertenencias y, al abrir la puerta, se encontró a los dos exsupervivientes "en actitud cariñosa y dándose un beso en la boca, con lengua incluida". Cuando sucedió, Sofía ya mantenía una relación sentimental con Kiko Jiménez. Hay que recordar que Suso y Sofía mantuvieron un breve pero sonado romance durante su estancia en Gran Hermano 16.

El colaborador de Viva la vida se defendió asegurando que Sofía y él son muy amigos: "Ella es muy alegre y divertida y saltó encima mío, nada más". "Tengo la gran suerte de llevar muchos años trabajando y la productora siempre ha apostado por mí. Nadie me ha ayudado en nada y estos temas no me gusta hablarlos. Prefiero evitarlo". Mientras se explicaba, Emma García comentó que en la sala donde se besaron hay cámaras que podrían confirmar el suceso. "Emma, entre Sofía y yo hay una amistad sana", concluyó el ex gran hermano sin querer profundizar en el tema.

Durante todo este verano se ha podido ver a la hija de Maite Galdeano presumir de su amor a Kiko Jiménez en las redes sociales. Muchos han tachado a la pareja de "montajistas" y les han acusado de estar juntos por motivos publicitarios para sacar rédito en las redes sociales. Contra todo pronóstico, la relación se ha ido consolidando y este supuesto affaire de Sofía podría poner en peligro el idílico amor que nos han vendido.