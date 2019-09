Antonio David hace su agosto: exclusiva en Lecturas estando dentro de 'GH VIP'

Antonio David Flores sigue renegando de su ex, Rocío Carrasco, a la vez que vive de su historia con ella. Lecturas publica una entrevista exclusiva que coincide con su entrada como concursante en la casa de Gran Hermano Vip, en la que ya está empezando a airear su versión de los hechos.

En la entrevista, el ex Guardia Civil ponen en duda que Rocío quiera a sus hijos. "No tiene contacto con ellos porque no le da la gana", y añade que ni siquiera les llama por sus cumpleaños. "Dan por perdida a su madre".

Antonio David también niega que haya utilizado a los niños para ponerlos en contra de su progenitora. En su opinión. Rociíto "ha ido a apedrear a su hija para justificarse". Y apunta a Fidel Albiac como el gran responsable de este enfrentamiento: "No le gustan los niños… Ha hecho todo lo posible para que los niños salieran cuanto antes de la casa porque le incomodaban". "Mi hijo comía en la cocina, y ellos en el salón", remata.

Victoria Federica impacta con su último look

Hola lleva a portada el último look de boda que ha lucido Victoria Federica, una invitada habitual en todos los saraos de los niños bien.

A pesar de la dificultad para describirlo, la revista sí lo hace: "la exótica elegancia" de la hija de la infanta Elena, leemos. La joven lleva un vestido largo recto con estampados simétricos en tonos negros y grises, con manga larga y grandes hombreras. En los pies, unas sandalias de terciopelo rojo y plataforma de cinco centímetros, además de las pulseritas tobilleras de moda. Al hombro, bolso de Loewe.

Pero lo que más llama la atención es su tocado: Victoria Federica luce un elaboradísimo moño con trenzas a modo de peineta, coronado por una diadema-joya e ilustrada por unos pendientes enormes de abalorios en blanco y negro. Su acompañante en la ceremonia fue Beltrán Lozano, sobrino de Felipe VI y de profesión modelo.

Lourdes Ornelas habló antes de fallecer Camilo

Antonio Montero es el autor de una entrevista realizada a Lourdes Ornelas en agosto, cuando nadie sospechaba que la salud de Camilo Sesto fuese tan precaria.

En ella, la madre del único hijo del cantante denuncia que Camilín está viviendo en España porque tiene un problema psicológico, pero denuncia las malas condiciones de su estancia: duerme en la caseta de la piscina y con su padre "queriendo mandarlo a México" de vuelta.

Además, aporta momentos del pasado de Camilo que ahora, con el artista fallecido, resultan grotescos e innecesarios. Como que su hijo vio "a su padre vestido de mujer parado en la puerta de mi habitación" o detalles sobre su mal estado de salud: "Camilo no llega solo al baño, le ponen un cubo al lado".

Las fotos que confirman la relación de Lara y Velencoso

Hola se ha hecho con las imágenes de una de las parejas más buscadas por inesperada: la que formaron este verano dos de los guapos patrios, Lara Álvarez y Andrés Velencoso.

Desconocemos qué les une y cómo se encontraron, dada la discreción de ambos. Lo que sí comparten es un largo historial de conquistas, que incluyen a Úrsula Corberó o Kyilie Minogue en el caso de él, o a Sergio Ramos y Fernando Alonso en el caso de la presentadora.

En las fotos, las primeras en las que, leemos en Hola, "se han mostrado relajados y cariñosos ante las cámaras", vemos a la pareja paseando por Madrid y saliendo a comer a un restaurante. Dice la revista que el modelo se alojó en casa de Lara.

María Lapiedra: "Dinio quiso comerse a mi gato"

No se trata de un mensaje subliminal. María Lapiedra habla en Lecturas de "su duro pasado" con Dinio, que está de nuevo en el candelero gracias a su participación en Gran Hermano Vip. Sorprende el estilismo: aparece tapada con grandes chaquetas de lana y faldas a media pierna, sin enseñar ni un centímetro de carne.

Dice la exactriz porno que "Dinio se drogaba mucho y quiso comerse mi gato, porque en Cuba los gatos se comen". Es solo una de las muchas fechorías que, según ella, le hizo durante su "aterrador" romance. "Lo eché de mi casa y me quedé sus llaves un día que salió a por comida china. Me escribió ‘puta’ en el buzón". María también confirma su embarazo. Hará de nuevo padre a Gustavo a sus 53 años.

Raquel Perera, "rota"

Semana da por hecho que las lágrimas de Raquel Perera en las fotos exclusivas que publica hoy se deben a que Alejandro Sanz tiene nueva novia. Según la publicación, quedó con unos amigos y acabó llorando.

Cóctel de noticias

Miguel Iglesias, el hijo de Julio, asesor inmobiliario en Miami. Por fin uno de los hijos varones del cantante no se dedica al artisteo. Leemos en Hola que el chaval venderá pisos para Once Sotheby´s International Realty, empresa en la que va a coincidir con su suegra.

Hola se rinde ante los encantos de Felipe VI. La revista dedica un par de páginas a analizar la nueva imagen del rey, que últimamente luce americanas más "casual", camisas estampadas o gafas polarizadas.

Conchita se sincera en Lecturas. La intérprete del polígrafo de Telecinco confiesa en una entrevista que guarda los secretos de los personajes más famosos de España y que "han querido compararla porque saben que la verdad sale".