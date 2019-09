Revelan la enfermedad del hijo de Camilo Sesto: "Necesitaba ayuda y su padre no se la dio"

Diez días después del fallecimiento de Camilo Sesto las informaciones alrededor del cantante, su hijo Camilo Blanes y su polémica herencia no han dejado de producirse. Esta semana, la revista Diez Minutos publica una entrevista a Lourdes Ornelas, madre del hijo del artista, realizada en agosto de 2018 en la que habla abiertamente de la relación que mantenían padre e hijo.

Se trata de una entrevista realizada por Antonio Montero, colaborador de Sálvame, cuyo contenido hoy cobra más relevancia que nunca. Según confesó Lourdes Ornelas, Camilo Sesto jamás trató a su hijo como tal a pesar de estar muy enfermo, una información que no se había hecho pública hasta ahora. Según la mexicana, el artista no prestó ayuda a Camilín. "Mi hijo cuando bebe se pierde. Necesita ayuda, pero su padre es cobarde", aseguró. También reveló los problemas psicológicos que su hijo ha arrastrado durante años. "Mi hijo ha visto muchas cosas. Ha visto a Camilo vestido de mujer, parado en mi habitación…. No te puedo contar detalles (…) Camilo empezó a tener hábitos poco saludables y su carrera se empezó venir abajo".

Según Lourdes, Camilo "destrozó la vida" de su hijo y siempre fue tratado "como basura" en casa de Camilo: "Yo no voy por el dinero. Sólo pido que me dejen ir a buscar a mi hijo un especialista". La mexicana definió a su ex como "un cobarde" por no haber sido capaz de afrontar la situación. "Camilo se ha rodeado de gente que vive de lujo gracias a él, sin trabajar. No quieren a mi hijo (…) Llevo años sin hablar con él. Si yo hubiera querido chantajearle le habría sacado hasta los ojos".

Sobre la herencia, afirmó que va a luchar para que su hijo reciba lo que le corresponde: "No quiero nada para mí. Solo que él, mi hijo, esté bien. Yo lucho por su salud".