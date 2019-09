Lo que opina Marta Sánchez de la participación de su exnovio Hugo en 'GH VIP'

Marta Sánchez fue uno de los numerosos rostros conocidos que se acercaron a la fiesta por el 25 aniversario de la agencia de viajes Nuba. La artista no para quieta ni un segundo gracias a su exitosa carrera musical, pero confesó que también es una amante de los viajes. "Me gusta viajar, sí, siempre. Y si tienes a la persona ideal a tu lado, quieres recorrer el mundo y vivir experiencias con romanticismo y tiempo. Con ese tiempo que casi nunca tengo", contó a Europa Press.

La artista acudió al evento acompañada por su actual pareja, Federico León, que aunque no es muy amigo de las cámaras y prefiere mantenerse al margen, siempre está al lado de la cantante para ofrecerle su apoyo. Sánchez no dudó en explicar que Federico es justo el tipo de hombre que ella buscaba, con similitudes con la personalidad de su padre: "Mi padre era un hombre muy discreto a pesar de ser muy popular con su ópera. Era reservado y prudente y siempre me han gustado los hombres así, aunque no siempre he acertado", aseguró.

Estuvieron juntos cuatro años

¿Se refería a su relación fallida con Hugo Castejón? La cantante no quiso desmentirlo o confirmarlo, pero lo que sí hizo fue lanzarle un dardo tras su decisión de entrar en Gran Hermano VIP, donde se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos por sus enfrentamientos con casi toda la casa. "Cada uno dirige su vida y elige sus proyectos de vida y sus caminos como más le interesan o le convienen o lo ven preciso", dijo, aunque también aclaró que no tiene tiempo para ver ese tipo de programas.