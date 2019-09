Maria Lapiedra recuerda su oscura relación con Dinio: "Quiso comerse a mi gato"

María Lapiedra vuelve a sonreír ahora que ha encontrado la estabilidad al lado de Gustavo González. La actriz por fin ha conseguido quedarse embarazada de su novio después de meses intentándolo y ya luce barriguita de tres meses. Lo contó en la revista Lecturas, donde aseguró que ahora es mucho más fuerte a pesar de haber pasado por relaciones tóxicas.

Una de ellas, la que mantuvo con Dinio García, por quien le preguntaron a propósito de la participación del cubano en GH VIP. "No tengo relación con Dinio. Se inventó que estuvo conmigo cuando yo ya estaba con Gustavo. Es mentira, la época de Dinio fue mucho antes. Dejé de hablarle", confesó dolida la ex actriz porno.

María recuerda que el cubano se lo hizo pasar muy mal y no la quería a pesar de que vivía en su casa. Sin embargo, eso no era lo peor de todo. "Se drogaba mucho, dio droga a mi gato. ¡Si yo no me drogaba, mi gato menos!", recordó con horror. "Quería poner al gato en la lavadora, ¡me decía que en Cuba se comían gatos y se lo quería comer! Le eché y me quedé con sus llaves un día que se fue a por comida china. Al día siguiente me escribió 'puta' en el buzón".

Aunque su relación duró menos de un año, María confesó que ya había estado con Dinio cuando tenía apenas 17 años y él acababa de salir en Hotel Glam. "Empecé a odiar a los hombres, piensas que todos son iguales. Utilizando el sexo intentando tener cariño".