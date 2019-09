Duras críticas a Pepe Rodríguez (Masterchef) por un polémico comentario a Marta Torné

El segundo programa de Masterchef Celebrity 4 dejó uno de los momentos más polémicos de la historia del talent show de cocina en TVE. Tras una desastrosa prueba de exteriores en la que Ana Milán y Paula Prendes, invitada especial, tuvieron un fuerte enfrentamiento que desencadenó un caos generalizado, Almudena Cid, José Miguel Antúnez y Marta Torné y la propia Milán tuvieron que enfrentarse a la temida prueba de eliminación.

Aunque el eliminado de la noche fue Antúnez, Marta Torné fue una de las más criticadas por el jurado, especialmente por Pepe Rodríguez. "Es una pena, porque creo que sabes cocinar y se ve que tienes mano, pero este plato es muy elemental", comenzó diciendo Samantha sobre su plato de patata y lenguado. "Es un amasijo de muchas cosas: mucho puré, mucha ralladura de naranja, hay un exceso de grasa. Es un plato que no está bien", afirmó Pepe.

Unas críticas que se tornaron hacia lo personal cuando valoraron su actitud en el concurso y su desgana a la hora de cocinar: "Yo voy a ser crítico contigo, no te va a gustar. Yo hablaré de tu actitud. No me ha gustado nada, te he visto desmotivada", le recriminó Jordi. "Te he visto dando menos de lo que puedes dar. Muy tranquila, muy relajada. No quiero que me lo discutas, quiero que lo analices. Llevas tiempo preparándote y, si tienes ganas de estar aquí, lo quiero notar", insistió el chef.

Pepe salió en defensa de su compañero a pesar de la negativa de Marta: "No es sólo una cosa de Jordi. Parece a veces como que una cara mona va a durar más en el programa y a lo mejor te equivocas. Hay que ponerse las pilas Marta, tómatelo en serio". Unas desafortunadas palabras que no gustaron nada a la concursante que abandonó la zona de valoraciones muy afectada. Tampoco obviaron su comentario las redes sociales que calificaron sus palabras de "machistas".