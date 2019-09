El fallecimiento de Camilo Sesto ha puesto en el disparadero a Cristobal Hueto, el administrador de sus bienes durante los últimos años. La primera en señalar a Hueto como el causante de la retirada de la vida pública del cantante así como de la ruptura de su relación con su hijo Camilo Blanes, Camilín, fue Lourdes Ornelas. Otra de las voces críticas con el administrador ha sido la de Ángel Martín, hombre de confianza de Camilo Sesto, que esta semana ha ofrecido una entrevista a la periodista Ángela Portero en la que cuenta su tenso encuentro con Cristóbal en el tanatorio.

Según su versión, Hueto "no ha estado tantos años con Camilo como él asegura". "No lleva 20 años a su lado porque yo me fui con 26 años de la casa, pero ahí seguía trabajando gente con la que he mantenido el contacto, y él no estaba. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos años controló todos los aspectos de la vida de Camilo y fue quitando a todos de en medio". Y es que Ángel no es el primero que ha denunciado la culpabilidad de Hueto en el aislamiento del artista: "Camilo estaba en su mundo, pero Cristóbal se ocupó de que nadie mas que él tuviera influencia y acceso a él. Nosotros, mi madre y yo, íbamos cuando nadie me ve, como la canción de Alejandro Sanz. A veces, llegábamos allí y estaba dormido. Esperábamos a que se levantara y merendábamos juntos y charlábamos durante horas…(…) Cristobal nos ha impedido la entrada o el contacto a mucha gente. Incluido a su hijo".

En la charla con la periodista también narra su último encuentro con Cristóbal en la capilla ardiente instalada en la SGAE: "Entré con Susi, la hermana de Rocío Dúrcal, a la zona de los jardines, dónde estaban todos los de la SGAE, el hermano de Camilo, Cristóbal y el representante. También estaba por ahí Encarnita Polo. Firmé en el libro, me acerqué a la caja, la toqué y me despedí de él. Pude estar un ratito a solas. Cuando me iba, me acerqué a saludar a Pepe y a Eduardo, que estuvieron cariñosos. Cristóbal estaba muy nervioso y me miró con mala cara diciendo '¿qué pasa, Angelito?'. Y yo, no me pude contener y le dije con ironía: 'Qué mala suerte, ¿eh?' y me fui".

Para Ángel Martín, Cristobal Hueto es el que más va a perder con la muerte de Camilo: "Le van a caer por todos lados", vaticina.