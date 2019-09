La supuesta infidelidad de Carola Escámez y otros dramas que han enloquecido a Miki Nadal

Cuando estaban a punto de cumplir cinco años de matrimonio, Miki Nadal y su mujer Carola Escámez decidieron poner punto y final a su historia de amor. Una relación que terminó en los juzgados debido a la denuncia que puso la ex deportista al colaborador de Zapeando por un delito de vejaciones. Este martes, la Audiencia de Madrid ratificó la sentencia emitida el pasado mes de mayo contra Miki y que él recurrió. Se mantiene el criterio del juzgado que consideró que la forma en la que se dirigió a su esposa en varias discusiones son causa de delito continuado de vejaciones leves. Se le condena a 20 días de trabajos en beneficio de la comunidad aunque deniega la orden de protección que había solicitado Carola.

Se tratan de unos hechos ocurridos en los días 26 de abril, 3 de mayo y 8 de mayo de este año. Miki Nadal reprochó a su exmujer una supuesta deslealtad y se dirigió a ella en términos como: "Apestosa", "mierda", "payasa", "eres un montón de mierda", "patética", "te vas a follar con cualquiera" y "zorra".

Poco se sabe sobre la supuesta infidelidad de Carola Escámez pero todo parece indicar que sería el detonante que habría derivado en la fuerte discusión en el ámbito familiar. Un enloquecido Miki Nadal habría reprochado el desliz de su mujer utilizando expresiones que el Código Penal considera "humillantes".

Lo cierto es que durante los años que han estado juntos, Carola y Miki han tenido que hacer frente a varios problemas familires y dramáticos reveses que enturbiaron la idílica relación que tenían. En enero 2017 perdieron al bebé que esperaban y sumió a la pareja en una profunda tristeza: "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser. Embarazo ectópico. No he empezado bien el año pero después de la operación de hoy mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo", escribió Carola en Instagram.

Miki, enfrentado con su familia política

En el año 2018 fueron denunciados por Carmen, suegra del humorista, que aseguraba que no le dejaban ver a su nieta Carmela. Tal y como se publicó en en julio del año pasado, Nadal tuvo que pasar por los juzgados debido a la demanda que le interpuso la madre de Carola amparándose en la Ley de los Derechos del Abuelo, aprobada en 2003. Un enfrentamiento que se remonta a agosto de 2017 cuando Nadal rompió relaciones con su familia política tras una complicada discusión.

Y es que la relación del colaborador con la familia de Carola nunca fue fácil: es sobrina del aristócrata Alfonso Escámez, el que fuera presidente del Banco Central y CEPSA. Además, el Rey Juan Carlos le concedió a su tío abuelo en diciembre de 1991 el marquesado de Águilas, localidad de donde procede. El padre de Carola, por su parte, es el exjugador de fútbol del FC Barcelona, Julio Alberto. A raíz de su matrimonio con Miki Nadal, Carola Escámez no mantenía buena relación ni con su madre ni con su padre. Al parecer, su familia no aprobaba el haber unido su vida al humorista.