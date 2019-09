Carlos Pérez Gimeno

La expectación estaba servida ante la presentación del primer trabajo discográfico de Isa Pantoja, ya no solo por como lo hace, si no por si su familia, y sobre todo su madre acudiría a apoyarla. La triste y cruda realidad fue que una vez más Isa se encontró sola, y lo único que vio cuando salió al escenario, fue un palco vacío, ya que no acudió ninguno de los suyos. Mamá Pantoja, que tantas veces ha manifestado lo mucho que quiere a su hija y que para ella Isa es exactamente igual que Kiko, en esta ocasión, ha vuelto demostrar que no es así. No hace falta recordar esas imágenes de Pantoja bailando al son de la música de su hijo, mostrándole su apoyo y cariño, y en esta ocasión lo que sí se ha podido ver es su gran ausencia. Por el contrario, llama poderosamente la atención la participación telefónica junto con la de Kiko, para que no expulsaran a su sobrina Anabel de la casa de Gran Hermano. Después de esta demostración, cada uno que saque sus propias conclusiones.

Afortunadamente Isa Pantoja, tuvo todo el cariño de su novio Asraf, y los amigos de ambos, que una vez terminada la actuación y atender a los medios, la mantearon dándole la enhorabuena, y todos se fueron a cenar a un restaurante en el barrio de Chueca.

Isa como prefieren que la llamen, con lágrimas en los ojos, cuando compareció ante la prensa, disculpó a su madre, y lo único que dijo, que hablaría con ella, pero como se suele decir, la procesión iba por dentro

Flaco favor le va a hacer este desplante a la tonadillera.