Cristóbal Hueto, el polémico administrador de Camilo Sesto, hace un importante anuncio

Mucho se ha comentado durante las dos últimas semana sobre el legado de Camilo Sesto tras su fallecimiento a causa de graves problemas renales. Uno de los más criticados por el entorno del cantante ha sido Cristóbal Hueto, administrador del cantante durante los últimos años de su vida. Lourdes Ornelas, madre del único hijo de Camilo, ha comentado en más de una ocasión que Hueto es el culpable de su aislamiento del artista y el que ha manejado los hilos para romper la relación de Camilín y su padre.

Después de varios días de silencio, Cristóbal Hueto se ha decidido a hablar en La Vanguardia donde asegura que está dispuesto a poner una demanda contra todos los que le han acusado de manipular a Camilo: "Cuando se abra el testamento se verá la verdad. Y las cuentas de sus sociedades están muy claras", explicó. "Lo que he debido hacer y decir, lo he hecho en vida. He sido honesto y honrado. Nada más. El tiempo dará y quitará razones. Cuando se abra el testamento se verá (...) No sé si me hace más gracia o me enfada leer las cosas que se han dicho. De momento voy a enviar un burofax y ya tengo una demanda prácticamente terminada de redactar; una demanda que ya pensaba poner y que ahora he ampliado".

También contesta a las declaraciones de Ángel Martín, hombre de confianza de Camilo durante muchos años, que afirmó que se habían trasladado todas las pertenencias de valor de Camilo a su vivienda de La Chopera, de la que Hueto es el único que posee las llaves. "Ha estado muchos años en venta, puedes acercarte a la urbanización y preguntarlo. Seguramente aún esté el cartel de 'se vende'. Ahora no sé si querrán o no venderla. ¡Cómo va a haber allí un tesoro!".

Ángel Martínez contó en La Razón la relación que tuvo su familia con el artista y se refirió al desencuentro con Cristóbal. "He estado a su lado durante cincuenta años, aunque en los últimos tres años de su vida le he visto poco, en parte por mi trabajo y también por culpa de Cristóbal", dijo. "Él era quién manejaba todo lo económico y el que va a tener que dar explicaciones a su heredero", añadió.