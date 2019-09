Drama en la primera actuación de Isa P: abandona llorando el escenario por culpa de su madre

Agridulce presentación del single de Isa Pantoja en el Teatro Kapital de Madrid. La hija de Isabel Pantoja convocó a los medios en la que sería su primera actuación sobre un escenario para cantar su canción "Ahora estoy mejor". Todo estaba preparado para recibir a su madre y a parte de su equipo, para los que prepararon un reservado especial desde donde podrían disfrutar del espectáculo. Contra todo pronóstico, la tonadillera dio plantón a su hija, lo que retrasó el acto casi una hora y media y derrumbó por completo a Chabelita.

Tras la actuación, que fue coreada y ovacionada por su novio Asraf Beno y sus amigos desde unos de los palcos de la sala, agradeció a los presentes su apoyo: "Me hace muchísima ilusión que estéis aquí y gracias también a los que no han venido". Con la voz entrecortada y buscando a su madre entre el público, abandonó el escenario durante un par de minutos en los que el silencio cundió entre los asistentes. Después, Chabelita volvió a aparecer sobre las tablas entre aplausos y pidió perdón por su reacción.

Chic tuvo la oportunidad de charlar durante unos instantes con ella sobre su lanzamiento al mundo de la música y sus nervios previos a la actuación: "Estaba muy agobiada porque era la primera vez y era mucha responsabilidad para mí, pero ahora mismo estoy aliviada (…) Los minutos antes de salir al escenario han sido de muchos nervios. No quería hablar con nadie. No quería que nadie me molestara". Sobre la posibilidad de continuar en el mundo de la música con nuevos singles o incluso un disco, Chabelita se mostró ilusionada pero cauta: "De momento, voy a seguir con esta canción. No pienso en sacar un disco a corto plazo". Al preguntarle sobre la buena acogida que ha tenido el videoclip de "Ahora estoy mejor", la hija de Pantoja confesó que no esperaba la buena acogida: "No me lo esperaba. Pensaba que llegaría al millón en una semana. Nunca me esperé dos millones".

Isa P. no dudó en contestar a las preguntas sobre la sonada ausencia de su madre: "Cuando he salido, lo primero que le he preguntado a las chicas es si había mirado mucho hacia el palco de arriba, porque era el palco donde iba a estar mi madre. Estaba mirando pero he dicho que no me avisaran de nada porque, si no, me iba a poner más nerviosa. La he extrañado un poco, pero bueno... Lo arreglaré con ella (…) Le preguntaré". Con la voz entrecortada confesó su "dolor" al ver la bancada reservada para su familia vacía: "Me duele. Para mí estaba 50/50 la posibilidad de que mi madre viniese. Prefiero la incertidumbre a saber si viene porque así tengo la esperanza... Hubiera sido para mí una sorpresa".

Sobre las críticas recibidas por su canción, Chabelita prefiere quedarse con las más constructivas: "No me han afectado. Yo me esperaba muchas críticas, lo que no me esperaba eran las visualizaciones. He leído las críticas lo más constructivamente posible y por eso lo he hecho hoy así". Del que no esperaba críticas es de su hermano Kiko, que le dedicó unas duras palabras días antes en Viva la vida: "Me hubiera gustado verla en una canción menos dura. Creo que se ha confundido con el estilo. Ha querido cantar y bailar (…) y que cambie de bailarinas", dijo con sorna el Dj. Ella, por tu parte, se mostró conciliadora y no quiso contestar a sus provocaciones: "No esperaba tanto cachondeo. Porque cuando lo estaba contando se reía. No voy a decir nada de él ni de su música. Siempre le he apoyado y he ido un montón de veces a sus conciertos. Si está ahí es porque se lo ha ganado, yo no puedo decir nada malo de él. No voy a hablar de su trabajo, de donde él y su familia comen, ya que son mis sobrinas".

Mientras su hija lloraba su ausencia, Isabel Pantoja prefirió quedarse en casa para conectar telefónicamente con su sobrina Anabel Pantoja que se enfrentaba a su primera nominación en Gran Hermano VIP. La tonadillera pronunció unas palabras a su sobrina que suponen una nueva humillación hacia su hija: "Eres una Pantoja de los pies a la cabeza. Para mí eres como una hija mayor". Minutos más tarde, tras la expulsión de Anabel, Kiko Rivera también entró por teléfono para mostrar su apoyo a su prima.