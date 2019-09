La venganza de 'Camilín' contra el administrador de su padre enfada a los fans de Camilo

Primer gran enfrentamiento entre Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto y su polémico administrador Cristóbal Hueto. Según ha desvelado el ayuntamiento de Alcoy, ciudad natal del artista, se ha cancelado el acto para homenajear su figura que estaba previsto para los próximos días y que había sido organizado entre otros por Hueto. Según ha informado el consistorio a través de un comunicado: "Esta mañana, en el Ayuntamiento de Alcoy se ha recibido una llamada de David Moneo Lomana, abogado de Camilo Blanes Ornelas".

Al parecer, Camilín no estaba dispuesto a que se hagan homenajes a su padre por el momento: "Según palabras de su abogado: Camilo Blanes, desea respetar la última voluntad de su padre, la cual no se conocerá hasta la apertura de su testamento. Por lo tanto, hasta que se produzca dicha apertura, no puede autorizar el uso de sus cenizas", explica el documento. "'Mi cliente hará cuanto esté a su alcance para que se cumpla en sus términos'. El mismo correo termina con 'quería agradecer en nombre de mi cliente la iniciativa que han tenido de homenajear a su padre, confiando en que tras la apertura del testamento pueda llevarse a cabo dicho homenaje'".

A pesar de esta inesperada decisión, que ha dejado a los habitantes de la localidad completamente decepcionados y enfadados, desde el ayuntamiento confían en que puedan realizar el homenaje una vez sea abierto el testamento: "Desde del Ayuntamiento, una vez conocida esta voluntad, ha decidido suspender el acto destacando que, en todo momento, esta administración se ha puesto a disposición de Camilo Sesto y sus representantes legales en vida y una vez conocido su fallecimiento. El ayuntamiento, a propuesta de su representante y albacea testamentario, cedió las instalaciones municipales, en el día y hora que se nos propuso, para despedir a Camilo Sesto, hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad, propiciando que las alcoyanas y alcoyanos, que ya le mostraron su cariño y respeto en vida, pudieran despedirle. Alcoy está con Camilo Sesto, desde el respeto, el cariño y el agradecimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo y, en ningún caso, vamos a propiciar ninguna situación que pueda dañar su recuerdo y la grandeza de su figura".