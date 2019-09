Desgarradora respuesta de Isabel Pantoja a las lágrimas de su hija

La ausencia de Isabel Pantoja en la primera actuación en directo de su hija Chabelita este jueves en el Teatro Kapital de Madrid ha causado un gran revuelo. Isa P. retrasó el acto casi una hora y media esperando la llegada de su madre que nunca ocurrió. Al salir al escenario y cantar su canción Ahora estoy mejor, Chabelita rompió a llorar al hablar sobre la ausencia de su familia y tuvo que abandonar el escenario durante unos instantes.

Este viernes, la tonadillera quiso explicar el motivo de su ausencia a través de Raquel Bollo en Sálvame: "Sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo". Raque no quiso reproducir las "crudas" palabras que la cantante le estaba escribiendo en ese momento: "Es normal que estés mosqueada, pero lo que yo pueda decir hoy, puede que mañana no te guste porque es tu hija. Vamos a calmarnos, todo va a ir saliendo poco a poco", dijo Raquel mirando a cámara y dirigiéndose a Isabel Pantoja.

Bollo explicó que la madre de Isabel está "delicada" y que ese fue el motivo por el que no fue al espectáculo. Además, leyó en directo un mensaje que le llegaba de la tonadillera: "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo". Tras esto, Kiko Hernández y Belén Esteban defendieron a Pantoja y desmintieron que el motivo de su ausencia fuera un problema con Asraf Beno, el novio de su hija, tal y como había asegurado minutos antes la periodista Gema López.

Isabel dio las gracias a los dos colaboradores y continuó explicándose a través de Raquel Bollo: "Dice que cuando se hacen las diferencias con Kiko es porque Kiko no ha permitido que nadie venga a televisión a criticarla e Isa sí lo ha hecho". Al parecer, a Pantoja no le sirven las lágrimas de su hija en el escenario ni su reclamo en el concierto: "No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija".