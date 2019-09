Mónica Naranjo estrenó el pasado viernes su nuevo programa Mónica y el sexo (Cuatro), un picante regreso a la televisión que dejó confesiones desconocidas hasta ahora. La actriz Ana Milán fue la invitada especial en la primera entrega, ya que son amigas desde hace más de 20 años y siempre han estado la una para la otra cuando lo han necesitado, en esta ocasión, la ruptura de Naranjo con su pareja. Pero hubo un momento en que la química entre ambas estuvo a punto de romper la barrera de la amistad.

"He venido a verla, a estar con ella, a charlar, a echarle un ojito de control", aseguró Milán a las cámaras del programa. "Siempre he dicho que Ana es demasiado mujer para ser solo una mujer. Es bella por fuera y bella por dentro", añadió Naranjo, que solo tenía halagos para su amiga.

Pero lo de la cantante fue un amor a primera vista hace más de dos décadas. "Estuvimos hablando toda la noche, me enamoré de ella. No le eché los tejos porque sabía que tenía novio, porque si no... Yo quería conocerla un poquito más", confesó Mónica. "Haber probado, Moni... De verdad, qué te hubiera costado", le reprochó divertida Ana. "Yo pude acostarme con Mónica Naranjo sería el titular, ¿no?", añadió entre risas.

chicas estoy en bucle es que socorro pic.twitter.com/UmY9nLpOxo — @blnchxtt) September 21, 2019

Dos separaciones dolorosas

A finales de 2015, Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo anunciaron su separación después de casarse en Florida. En enero del mismo validaron su matrimonio y tras 9 meses, el actor abandonó la casa donde vivían juntos, aunque se mudó cerca del barrio porque el colegio de su hijo Manuel está por la zona. Meses más tarde, el actor se dejó ver por las calles de Madrid cogido de la mano de una joven acompañante con la que se mostró muy cariñoso, tal y como mostró la revista Corazón TV. Se conocieron por razones laborales, ya que ella resultó ser su asistente.

En cuanto a Mónica Naranjo, también se separó de Óscar Tarruela en 2018 tras 15 años juntos. Ella misma explicó las razones de su divorcio. ¿Le faltó a Mónica Naranjo comunicación en algún momento con su pareja? "Comunicación no. Solo que van pasando cosas en la pareja que te van decepcionando y vas queriendo tener menos relación íntima con la persona, pero eso nos pasa a todos".