Irene Rosales ya no se corta con Chabelita: "Eres una sinvergüenza"

Las lágrimas de Chabelita Pantoja el día de la presentación de su primer single "Ahora estoy mejor" han provocado una oleada de reacciones en la televisiva familia. Isabel Pantoja no tardó en dar explicaciones sobre su ausencia en tan importante evento, negando la versión de Isa P. "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo", dijo la tonadillera a través de un mensaje que leyó Raquel Bollo.

Quien también salió en defensa de Pantoja fue su nuera Irene Rosales, apoyo incondicional de Kiko Rivera en el bando contra Chabelita. Aunque siempre trata de medir sus palabras, el espectáculo de la joven colmó la paciencia de Irene, que no dudó en atacarla el fin de semana en Viva la vida, donde ejerce de colaboradora.

"Me parece tan absurdo y tan ridículo lo que se está montado... Yo no me creo las lágrimas de Isa en el escenario. Eres es una sinvergüenza", sentenció la mujer de Kiko Rivera cuando le preguntaron por el tema. Según la versión del entorno de Pantoja, la joven ya sabía que su madre no iba a asistir y no entienden la reacción de Isa. Una versión muy diferente a la que ofreció la recién estrenada cantante, que esperó hasta el último momento a que la tonadillera hiciese acto de presencia.

La guerra entre ambas se recrudeció tras la participación de Irene y Kiko en GH Dúo, cuando Chabelita hizo unas declaraciones en Lecturas sobre las adicciones de su hermano. "Cuando salí y vi esas declaraciones, me dolieron. Me escribió un mensaje para felicitarme por el concurso pero no pude contestar porque me dolía".