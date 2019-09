'Sálvame' desvela un inquietante episodio de Rocío Carrasco con su hijo menor

La participación de Antonio David Flores en GH VIP ha convertido su guerra personal (y judicial) con Rocío Carrasco en el tema más comentado de los platós de Telecinco. Sálvame recordó la mala relación que tienen Rocío y David, hijos de ambos, con su madre. Aunque la hermana mayor ha reconocido los problemas con ella, la familia trata de proteger en mayor medida todo lo que concierne al hermano menor, que se mudó con su padre nada más cumplir los 18 años.

Sin embargo, Kiko Matamoros aportó nuevos datos sobre el desencuentro de David con su madre y el malestar de la familia. "Voy a contar la verdad absoluta de una experiencia que viví yo involuntariamente y por circunstancias personales y familiares. Como todo el mundo sabe, porque se ha hecho público, el hijo de Rocío y de Antonio recibía cuidados, asistencia y vigilancia médica", comenzó explicando, aunque Carlota Corredera añadió: "Un niño con necesidades especiales que tiene un seguimiento y un tratamiento exhaustivo".

Matamoros continúo con su testimonio. "Yo tengo una hija, la menor, que nació con unas manchas en la piel, que podría haber tenido algún episodio indeseable de tipo neurológico. Los dos estaban atendidos en la consulta del mejor neurólogo infantil que posiblemente haya en Madrid", y advirtió que "con esto no quiero juzgar como padre a nadie pero es muy difícil que ese doctor te atienda porque tiene una agenda repletísima. Te daban consulta cada cuatro meses más o menos. Es importantísimo ese seguimiento y que se cumplan los plazos".

Ante la atenta mirada de sus compañeros, Kiko añadió: "Un día coincidí con Antonio David y la enfermera me contó que ya eran dos veces que, cuando la custodia coincidía con Rocío Carrasco, el niño no iba al médico". El colaborador contó que llamó a Antonio David para corroborarlo y "me lo confirmó llorando".