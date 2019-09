La "barbaridad" que hicieron con Rosa López y que la dejó sin voz

Rosa López, Geno, Gisela y Natalia Rodríguez, concursantes de la primera edición de Operación Triunfo visitaron el programa de Toñi Moreno Aquellos maravillosos años (Telemadrid) para recordar el éxito del formato, el fenómeno de masas que supuso y cómo ha sido su carrera profesional tras salir de la academia.

Han sido muchos los buenos momentos en las vidas de las triunfitas, pero Rosa López, ganadora de la edición, vivió un infierno personal del que sus compañeras fueron testigos. Ya en el programa de Bertín Osborne, la cantante confesó entre lágrimas que durante su primera gira en solitario le inyectaron una sustancia desconocida que le obligó a abandonar el tour.

"Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien", confesó la ganadora de Operación Triunfo 1 entre lágrimas: "Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó en que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico". "No es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba", explicó, asegurando que tuvo que estar ocho meses encerrada en casa comunicándose únicamente a través de una pizarra y que se vio obligada a ser intervenida quirúrgicamente de las cuerdas vocales.

Según desveló su excompañera y amiga Geno en Telemadrid, "lo que hicieron con Rosa fue una auténtica barbaridad". "A nivel vocal, le hicieron cantar temas con unas tonalidades que no le correspondían". La granadina tenía en sus primeros años de carrera una voz muy potente, pero "no se puede estar cantando todos los días con esos tonos". Tal y como denunció Geno, "no adecuaron las canciones a su tesitura de voz para que estuviera cómoda".

Aquel suceso con la inyección marcó para siempre su trayectoria musical. Según Rosa, ese médico fue a verla al camerino para echarle un vistazo y, aunque en aquel momento no le dio importancia, años después creyó que fue el causante de todos sus males. "Yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo". "A raíz de eso pasaron muchas cosas. Tras aquello tuve un quiste, que se provocó por el esfuerzo que hice en tres días", le contó a Toñi Moreno.

Sin embargo, la artista no quiso profundizar más en aquello y aprovechó el programa de Moreno para "dar las gracias a la vida" por las "cosas maravillosas" que le ha brindado en estos 18 años. La invitada aseguró que "perdona" a aquella persona que le hizo ver al médico, una persona que, aclaró, "no era de Gestmusic".