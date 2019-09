Logan ('Supervivientes') muestra las secuelas del accidente que casi le deja ciego

Logan Sampedro, finalista junto a Sofía Suescun de Supervivientes, sufrió en agosto un aparatoso accidente con el que estuvo a punto de perder la vista en el ojo izquierdo. El modelo se encontraba de vacaciones en Ibiza cuando un dron le golpeó el ojo y tuvo que ser trasladado al hospital Can Misses de la isla pitiusa, donde le diagnosticaron traumatismo ocular.

Entonces escribió un mensaje a sus seguidores que despertó gran preocupación. "Agradezco a toda la gente que pregunta por mi estado, gracias por vuestros mensajes. No he tenido buenas noticias, pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día". Un mes después, parece que hay novedades positivas.

"Después de un mes y pico de incertidumbre por fin tengo los resultados definitivos. El aspecto del ojo será ese, pero se queda conmigo. Gracias a todos los que se preocuparon por mi estado y siento no haber podido informar más", explicó Logan en su última publicación de Instagram. El concursante de Supervivientes 2018 explicó que no perderá la visión del ojo izquierdo ni tendrán que extirpárselo, aunque la diferencia de color es notable. Mientras el derecho mantiene su color verde natural, el izquierdo se ha transformado en marrón y con la pupila visiblemente dilatada.