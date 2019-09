Un importante detalle confirma que Chabelita sí esperaba a su madre en su primera actuación

Mucho se ha hablado de las lágrimas de Chabelita Pantoja (artísticamente conocida como Isa P) en la presentación de su primera canción "Ahora estoy mejor" el pasado jueves en Madrid. Que su madre Isabel Pantoja no apareciera supuso un drama para la joven, que no pudo evitar emocionarse cuando dio las gracias a los presentes.

Desde entonces, muchos han acusado a Chabelita –sobre todo desde el entorno de su madre– de montar una escena aun sabiendo días antes que Pantoja no se presentaría en el lugar. La propia tonadillera lo confirmó a través de Raquel Bollo en Sálvame con un contundente mensaje: "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo", escribió la artista muy enfadada.

Pero un detalle que pudieron comprobar los presentes en la fiesta confirma que, a pesar de lo que se está diciendo, Chabelita tenía la esperanza de que su madre apareciera en el último momento por sorpresa. Tal y como puede confirmar Chic, uno de los palcos preparados y acondicionados para familiares y amigos estaba repleto de bolsas de un conocido restaurante de comida japonesa. Según contó Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, el sushi es una de las comidas preferidas de su madre, por lo que Isa P tuvo el detalle de reservar el palco y comprar cantidades ingentes de este plato típico japonés que al final no disfrutó.

"Nunca sabes al 100% nada. No le había dicho que iba a ir, pero el representante unos días antes sí le había dado los DNI para acreditarse y que no hubiera líos en la discoteca. Estaba todo organizado para que ella pudiera entrar", explicó Cortázar.

El palco repleto de comida japonesa

El "bando" de Isabel Pantoja no está mostrando piedad con Chabelita. Acostumbrada a quedarse en un segundo plano, Irene Rosales no dudó en sumarse a los ataques a su cuñada llamándola "sinvergüenza" desde el plató de Viva la vida. Como no podía ser de otra manera, Isa Pantoja respondió a este ataque a través de Pepe del Real en El Programa de Ana Rosa asegurando que "se preocupe más por su matrimonio", y no tanto por la relación entre los hermanos.