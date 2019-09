Antonio Tejado: "Consumía cocaína hasta para ver la tele"

Antonio Tejado ya no esconde y ha decidido contar el infierno en el que ha vivido durante años. El consumo excesivo de alcohol en el que se sumió tras su divorcio de Alba Muñoz le llevó a caer en otras adicciones peligrosas como la cocaína. "Empecé a beber hace cuatro años. A ella se le fue el amor y no lo quise asumir. Para no afrontar la situación, empiezo a beber whisky a diario, hasta una botella", confesó en una entrevista en Lecturas.

Su problema con el alcohol se vio reflejado durante su paso por GH Dúo, donde entró con su exnovia Candela Acevedo. Aquella guerra personal con le pasó factura y fue cuando empezó lo que él llama "autodestrucción". "Empecé a consumir cocaína, me evadía de los problemas". Al principio el consumo era esporádico, pero se convirtió en algo diario. "La consumía en casa, hasta para ver la tele por la noche con una sopa", explicó Tejado.

El consumo continuado de cocaína durante dos meses le hizo ver que tenía un problema. "Sin la cocaína seguiría siendo un alcohólico". Tejado relata el momento en el que tocó fondo: "Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky con naranja, para que el cuerpo tuviera azúcar. Dormí 24 horas, no recordaba lo que había hecho esos días. Al tercer día sin dormir, hablé con Sálvame en directo. No se me entendía y me colgaron. No recuerdo lo que dije", se lamenta.

En el programa de Telecinco, María Patiño habló de que el motivo de la desaparición de Tejado era su novia Marta, pero esos dos meses coinciden con el momento más complicado del sobrino de María del Monte. Precisamente, Patiño era conocedora de la situación. "Me ha apoyado mucho. Le he contado cosas que no he dicho ni a mi madre":

Tejado cuenta con el apoyo de su familia y de Kiko Rivera, una de las personas que más le ha ayudado por su experiencia propia con el consumo de drogas. En cuanto a la breve relación con que mantuvo con Ylenia tras GH Dúo, Tejado confesó que ella era consciente del problema mientras que él era "inconsciente". Ahora se encuentra mejor, pero de momento no tiene pensado volver a Sálvame. "Tengo que estar más fuerte".