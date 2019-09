Chabelita contra el mundo: "Mi madre está obsesionada con Asraf"

Semana vende como exclusiva la entrevista que Chabelita ha concedido a media docena de medios con motivo de su debut musical. La diferencia es que la de la revista se ha realizado horas después, ya con su madre eclipsando el momento con su ausencia y con la incipiente cantante soliviantada. Hay que aclarar que la joven no ha cobrado ni un euro por estas palabras, forman parte de la rueda de medios y que las fotos son de hace dos años.

En la entrevista en Semana Chabelita repite lo que ha dicho a los demás medios, y además lamenta que Isabel Pantoja esté "filtrando cosas bastante fuertes a periodistas, presentadoras y colaboradores sobre mi novio, no me hace ni pizca de gracia… Es muy grave y además no es verdad. Que no meta mierda a compañeros", apunta. Se refiere a las supuestas llamadas de la cantante a sus conocidos acusando a Asraf de tratar mal a su hija y a su nieto.

"Mi madre no traga a Asraf. Es una obsesión lo que tiene con él". A la pregunta de qué opina de su cuñada, Irene Rosales, llamándola "sinvergüenza", responde un simple "no comment". Y atención porque niega que no deje que Pantoja vea a su nieto: "Es una buena abuela, jamás le he prohibido verle. Otra cosa es que cuando estamos enfadadas ella tampoco llame para saber de mi hijo...".

Feliciano López y Sandra Gago ceden su álbum de boda con bonus especial

Finalmente no ha habido exclusiva. Lo negaba tajante el tenista en sus redes sociales mostrando su enfado con quienes habían sugerido que había vendido las imágenes del enlace. El hecho de que la novia publicase varias instantáneas desvelando cómo era su vestido, el secreto mejor guardado, apuntalaba esta decisión.

Todas las revistas incluyen imágenes de la ceremonia, pero son Semana y ¡Hola! las que la llevan a portada. De hecho esta última revista cuenta con media docena de instantáneas inéditas que los novios han cedido gratuitamente, aclara la publicación.

En ellas vemos el momento del 'sí quiero', la tradicional foto de familia (en las que llama la atención la belleza de la madre de la novia, vestida por Jesús Peiró, como la novia) y en la que no podemos evitar fijarnos con atención en la del novio. Es imposible no imaginársela liando croquetas, después de que la ex del tenista, Alba Carrillo, la acusase de pasarse el día haciéndolo.

Fran Álvarez rompre su silencio

Antes de nada hay que explicar quién es Fran Álvarez. Conocerle es "nivel avanzado" de Crónica Rosa. Se trata del exmarido de Belén Esteban, el camarero con el que se casó en la etapa más oscura de su vida, y que ahora, tras someterse a un proceso de desintoxicación, habla en exclusiva para Lecturas. La revista hace trampas con la portada: publica una foto a toda página de Belén, a pesar de que ella no hace declaraciones.

Álvarez, que confiesa que ha pasado medio año en una clínica de rehabilitación, se viste de niño bien con pantalón de cuadros y jersey de cuello caja para arremeter contra la Esteban, ahora que ella también ha dejado atrás sus adicciones y ha comenzado una nueva vida con otro hombre.

Belén va a arder, porque Fran echa por tierra uno de sus mayores deseos: obtener la nulidad eclesiástica de la boda para casarse por la iglesia. "La quiere para hacer caja, es una avariciosa, quiere venderla, pero no se lo voy a poner fácil, le va a costar", amenaza el camarero.

Muchos meses de tratamiento psicológico en Proyecto Hombre Burgos le han hecho cambiar de parecer. Ahora se siente fuerte para decir que Belén se inventa que él se haya negado a firmar los papeles, e incluso la acusa de haber perdido un local por su culpa. Y ojo, porque sugiere que ella fue la culpable de que él cayese en las drogas, y no al revés, como se ha comentado.

Más de adicciones en 'Lecturas': Antonio Tejado, en tratamiento de desintoxicación de alcohol y drogas

Lecturas, el Diario Médico de la prensa del corazón, incluye una entrevista exclusiva con Antonio Tejado, que también se abre en canal para revelar que está en tratamiento: "Con la cocaína descubrí que era alcohólico", confiesa el sobrino de María del Monte.

Tejado explica que tocó fondo tras salir de Gran Hermano Dúo. La guerra con su exmujer, Candela Acevedo, le sumió en un infierno de adicciones: "Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice". Ahora lleva un mes sobrio y en contacto diario con Kiko Rivera, con quien comparte confidencias de exadictos.

'Lecturas' asegura que 'Camilín' es el heredero universal de Camilo Sesto y 'Semana' accede al testamento

Aunque la apertura del testamento está prevista en los próximos días, Lecturas y Semana adelantan su contenido, al igual que Beatriz Cortázar en su "Alerta Rosa".

El documento está en manos del que fuera administrador de Camilo Sesto, Cristóbal Huete, que ya prepara una demanda para defender su honor contra Lourdes Ornelas y su hijo por acusarle de haber ocultado los bienes del artista. Al parecer, las últimas voluntades son meridianamente claras: el cantante puso por escrito que su único hijo, Camilo Blanes Ornelas, es el heredero universal de todo lo que tiene.

A Huete, albacea universal, no le deja nada. Tampoco al que fuera su representante. Sin embargo, el problema es que el testamento no incluye ninguna relación de los bienes que pertenecieron al genial artista.

Mientras, en Alcoy esperan poder homenajear a su ilustre ciudadano. Su hijo ha decidido posponer la celebración hasta que no conozca sus últimas voluntades.

Cóctel de noticias

Carlota la filósofa. La hija de Carolina de Mónaco se dedica ahora a escribir libros sobre Filosofía y a dar charlas sobre esta materia. La última ha sido en Segovia, ciudad en la que se ha vestido de intelectual del siglo XXI: camisa blanca y pantalón vaquero poco ceñido, vemos en ¡Hola!

David Bisbal vuelve a demandar a Elena Tablada y vuelve a ganarla. El cantante ha llevado a juicio otra vez a la madre de su hija por el mismo motivo: publicar fotos de la niña en sus redes sociales. Ahora, según Semana, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcobendas le ha dado la razón y ha obligado a Tablada a eliminar todas las imágenes