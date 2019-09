La última provocación de Fran Álvarez que hará hervir la sangre a Belén Esteban

Fran Álvarez reaparece esta semana en la revista Lecturas para declararle la guerra a Belén Esteban. El exmarido de la princesa del pueblo desveló que no piensa firmar la nulidad eclesiástica de su boda, celebrada en 2008, para no concederle el deseo de casarse por la Iglesia con su actual marido Miguel. "Todos estos años no he tenido problema en firmar los papeles para la nulidad. No me he negado nunca. ¡Ahora no te los firmo porque no me da la gana! Aquella boda existió, para lo bueno y para lo malo, y no hay por qué borrarla", confesó.

Tras seis meses en una clínica de desintoxicación, el primer marido de Belén Esteban se siente más fuerte que nunca para plantarle cara y ya no se deja "manipular". Fran cree que su exmujer quiere la nulidad para hacer caja porque es "una avariciosa". "¿Se ha casado por lo civil y ahora quiere casarse por la Iglesia? ¿Y se hace un Deluxe para contar que se casa sin ni siquiera pedirme la nulidad?".

Aunque se casó enamorado y no se arrepiente, sí que cree que casarse con Belén Esteban le ha pasado factura, pero no teme a su exmujer. "Si me la tengo que encontrar en el tribunal, iremos para allá. Si tiene que vender la segunda parte de la boda, se lo voy a poner difícil. Le va a costar". Lecturas le recordó que Belén puede conseguir la nulidad sin su apoyo y responde: "Que lo haga, que se pelee con quien tenga que pelearse. Si es conmigo, estoy preparado".