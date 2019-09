Sandra Barneda le quita el puesto de presentadora a Nagore Robles

Sandra Barneda y Nagore Robles han atravesado varias crisis durante su relación de tres años y no han podido superar la última. La presentadora y la colaboradora, que se conocieron gracias a su trabajo en Telecinco, tratan de llevar la ruptura de la mejor manera, sin indirectas en las redes sociales y aparentando normalidad, pero próximamente deberán fingir ante las cámaras todo lo que sienten.

Según Lecturas, Telecinco ha tomado la decisión de que Sandra sea la sustituta de Toñi Moreno al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa cuando su presentadora coja la baja por maternidad. El encuentro podría estar a la vuelta de la esquina, ya que Toñi se encuentra en la recta final de su embarazo. Sandra se pondrá al frente del programa en el que su ya exnovia se ganó un puesto hace años como consejera del amor.

Pero no queda ahí la cosa. Según fuentes del entorno de Nagore, que Sandra presente el programa no fue la primera opción. Los responsables hicieron una prueba a Nagore para ver si funcionaba como presentadora por la buena acogida que siempre ha tenido en MyHyV, pero tras grabar el piloto, decidieron que no era la mejor idea. Esto significa que además de verse las caras tras su ruptura, Nagore tendrá que ver cómo su exnovia frustra su primera oportunidad como presentadora. Según su entorno, este varapalo profesional ha hecho mella en la actitud de la colaboradora, que estos días se deja ver con semblante serio por los pasillos de Telecinco.

La relación comenzó a desgastarse cuando la vasca se compró un piso en el barrio madrileño de Chueca después de una fuerte discusión. Aunque más tarde volvieron a retomar la relación, con el tiempo las indirectas y los mensajes ocultos volvieron a copar sus redes sociales. "Hay días en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto", "¿Cuál es vuestro plan hoy? El mío soy yo" o "Idealizamos mucho el sentirnos bien, estar contentos, enérgicos y ser perfectos al fin y al cabo", son algunos ejemplos de ellos. Este verano comenzó el distanciamiento definitivo: mientras Barneda sustituyó a Emma García al frente de Viva la vida, Robles optó por irse de vacaciones sola a Bali.