Carlos Pérez Gimeno

Agatha Ruiz de la Prada acaba de presentar su último desfile como visión retrospectiva a su carrera. Una puesta en escena muy original, con una coreografía de Mariantònia Oliver y una muestra de su espectáculo Las Muchísimas. Unas señoras de edad madura, que ha sido todo un acierto. La diseñadora, según me comentó, no para de recoger premios y no puede estar más satisfecha.

"Lo que he presentado hoy me ha parecido muy divertido, lo hemos pasado muy bien todos, y eso es muy importante", contó. Al preguntarle por Luismi, dijo que estaba muy bien. "No ha venido y ahora me arrepiento porque lo hubiera pasado muy bien, con tanta señora de su gusto". De esta manera lo comentó entre risas.

Con el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

De momento no habrá boda ni se lo plantean. "La boda me da igual, estamos así muy bien, muy contentos, y el verano ha sido estupendo. Ahora no paro de trabajar y no descarto el diseñar bragas. En una ocasión me ofrecieron sopas, las estrellas y demás y dije que no, y siempre me he arrepentido. Es posible que lo haga en un futuro. Ágatha hasta en la sopa". Así lo tituló con sentido del humor.

Ágatha cuenta con la ayuda de sus hijos, que no paran de trabajar. "Tristán está en Nueva York, y Cósima en Milán, ellos representan muy bien la marca y le da frescura, y eso me da mucha tranquilidad". Un desfile patrocinado por la marca de compresas Tena Lady, ensalzando a la mujer madura. Muy buena puntería.