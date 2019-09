Carlos Pérez Gimeno

Una vez más Paula Echevarría vuelve a ser imagen del teléfono Smart Girl de la marca Samsung. La actriz está feliz a todos los niveles, tanto en el personal como en el profesional. Ha tenido un verano estupendo y lo ha disfrutado con su novio el que fuera futbolista Miguel Torres, con su hija Daniella, y con su familia. "Cuando hablo de mi familia, le incluyo a él. Hemos tenido un periodo de adaptación muy fácil. Estamos instalados en la casa nueva y cierto es que las obras no han sido tan largas como se ha dicho", comentó.

Paula desmintió los rumores sobre un posible embarazo y lo quiso aclarar. "No estoy embarazada, no sé de donde habrá salido eso, lo que sí estoy es más gorda", así lo aclaró con una gran sonrisa.

No tiene ningún interés en volver a ser madre. "No tengo ningunas ganas y tampoco Miguel me lo ha pedido, y mi hija por el momento no ha dicho nada. Con Miguel la relación no puede ir mejor, tiene un millón de cosas positivas, si empiezo no termino. Cuando no estábamos juntos por él vivir en Málaga, lo llevamos muy bien, no fue un trauma en ningún momento. Siempre tiene cosas que hacer, no para y no sabes cómo cocina, lo hace todo el rato. Desde que me fui de casa de mis padres, no he vuelto a estar tan bien alimentada".