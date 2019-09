Las dos razones tras la riña entre Fran y Cayetano Rivera en Ronda

Fran Rivera ha aparecido en televisión con motivo de la conmemoración, este 26 de septiembre, de la fatídica muerte de su padre, Paquirri, todavía hoy uno de los referentes más prestigiosos a nivel internacional que ha dado el mundo del toreo. Fran habló de las imágenes de su muerte y de cómo fue –así lo reconoció en Espejo Público– Isabel Pantoja la responsable de frenar su difusión.

"Realmente la que lo ha conseguido fue Isabel Pantoja. Ver morirse a mi padre cada año era muy duro. Mi hija Cayetana ya lo ha podido ver". Lo cierto es que se prohibió la reproducción pero incide: "No se pueden ver en televisión, pero en internet todavía circulan" las imágenes.

También surgió en relación a esto el conflictivo tema de la herencia de Paquirri y los objetos que todavía –supuestamente– quedan por repartir. "Yo no tengo ninguna conversación pendiente con Isabel Pantoja. Mañana hace 35 años de la muerte de mi padre y no tengo ni una chaqueta de mi padre", lamentó.

En el horizonte de Fran, otra nueva polémica, la que mantiene con su hermano Cayetano por la gestión de la plaza de Ronda y la desaparición de éste del cartel de la última Goyesca. En otra entrevista en Aquellos maravillosos años, el programa de Toñi Moreno en Telemadrid, el torero se prodigó en dardos envenenados a su hermano, diciendo de manera muy escueta que "organizar la goyesca es una responsabilidad y él sabe que sí he contado con él".

"No ha habido malentendido. En la vida tienes que tomar decisiones y hay consecuencias. Él me habla como empresario y yo le hablo como torero, en Ronda me siento más anfitrión que torero". Y le emplazó a ponerse de acuerdo, aunque "dos no lo hacen si uno no quiere", añadiendo que aunque no haya toreado este año, eso no significa que no lo vuelva a hacer en el futuro.

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha ahondado más en el tema. El periodista Daniel Carande ha recordado que detrás (o antes) de todo esto, hay algo más. "La historia de fondo son las cuñadas", dijo, recordando la frialdad de la relación de Lourdes Montes y Eva González, esposas de –respectivamente– Fran y Cayetano. "Ahí no se habla nadie. Al último cumpleaños ni fueron", dijo en esRadio.

Además, antes si cabe de todo esto, está el devenir de la carrera profesional de ambos toreros. Y es que Cayetano, tras años como torero y a la sombra de Fran, de repente "se pone a torear". Y –tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en Es la mañana– "resulta que toreando poco a poco, y al principio solo tenía el nombre, el torero caro acabó siendo Cayetano y no Fran".

Un asunto de "celos taurinos". "Veinte años después Cayetano se descubre gran torero, Fran vuelve llamándose Paquirri y no teniendo el éxito esperado, con Cayetano toreando en plazas importantes y él no". Otra razón, oculta pero a la vista de todos, que puede explicar lo que ha pasado en Ronda.