Olvido Hormigos, preocupada por la continua circulación de su vídeo sexual

El Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentaron el martes una serie de mecanismos para frenar la difusión de vídeos con cualquier tipo de violencia o acoso y tratar de evitar así el daño extra y la humillación pública que sufren las víctimas. El programa Espejo Público abordó esta nueva medida en su tertulia con Olvido Hormigos como invitada. En 2012, la exconcejal del PSOE en Los Yébenes sufrió en primera persona la filtración y difusión de un vídeo erótico privado por el que terminó dimitiendo de su puesto y cuyo rastro sigue muy activo en internet. Aquella polémica provocó la modificación del Código Penal en España calificando como delito la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas.

"Me parece una noticia buenísima, estupenda", aseguró Olvido en el programa de Susanna Griso. "Han pasado ya ocho años y el vídeo sigue colgado en un montón de páginas. Han sido incapaz de quitarlo. Yo lo veía imposible, pero ojalá sea verdad y se retiren esos vídeos", dijo muy molesta la exedil. Hormigos desconoce si las páginas que mantienen su vídeo "son páginas nacionales o de fuera", pero siente una gran "impotencia porque esto nunca acaba". "Está denunciado, es un vídeo que se difundió sin consentimiento, la gente lo tiene, lo guarda y lo quitan y lo vuelven a subir. Yo creo que es imposible, pero ojalá se pudieran retirar", reconoció.

Aquel suceso la puso en el punto de mira y preguntada por si alguna vez pensó en mudarse y cambiar de vida, lo descartó. "Era muy complicado, cuando salta la noticia a nivel nacional y se me critica no lo sufro tanto, cuando peor lo paso es con la gente que conozco. Pero nunca lo llegué a pensar porque tenemos ahí la vida, mis hijos, el colegio, los amigos, etc". Olvido reconoció que ella misma recibió vídeos de la persona a la que iba dirigida el suyo, pero en ningún momento pensó en difundirlo. "Las mujeres no tenemos esa necesidad", comentó.

En este sentido, Fran Rivera, colaborador habitual del programa de Antena 3, intervino para dar su opinión. "La libertad termina donde empieza la del otro", ha resumido, además, de afirmar que ha recibido vídeos de este estilo. Ambos mantuvieron una tensa conversación en la que Rivera defendió que es lo mismo difundir un vídeo erótico de este estilo e ir a televisión a contar una aventura con un famoso. "Es la misma intromisión. He visto familias arruinadas con contar las cosas en televisión", dijo el torero.

Hormigos, que después de aquello comenzó una carrera en televisión que ahora ha dejado apartada, reconoció estar arrepentida: "Es verdad que me avergüenzo de muchas cosas que he hecho. Todos tendríamos que tener derecho al olvido". La expolítica mostró preocupación por cómo afectará su escándalo a su hija cuando sea mayor. No me veo teniendo esa conversación con ella, me adora. Mis hijos lo han vivido conmigo y se les ha respetado, pero no quiero contárselo a ella. Tiene cinco años y cuando tenga edad para saberlo, habrán pasado desde que se publicó 13 o 14 años".