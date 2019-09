Carlos Pérez Gimeno

Álvaro Morata y su mujer Alice Campello, aparte de ser uno de los matrimonios más unidos, también han decidido formar un buen equipo y hacer cosas juntas desde un punto de vista profesional. Alice se ha convertido en imagen de la marca de relojes Button Watch y ha creado su propia colección.

Tanto le ha gustado al delantero del Atlético de Madrid que ha decidido ser accionista y también embajador de la marca, apoyando la nueva colección cápsula diseñada por su mujer. "Todo esto surgió a partir de unos chicos que conocía de toda la vida que tenían un gran proyecto y nos lo presentaron, y gracias a cómo trabajan y la motivación que tienen, vimos que todo encajaba a la perfección".

"Alice y yo somos un matrimonio joven y nos gusta hacer muchas cosas. Y los más bonitos son los que ha diseñado Alice". Así lo explicó. Al preguntarle por el mundo de la moda, bromeó diciendo que siempre tiene que opinar acerca de todo lo que se pone Alice. "Siempre me toca ayudar en casa, y cierto es que su colección me gusta mucho. Una de las razones por la que hemos decidido entrar como inversores, aparte de poner la imagen, es que se puede ayudar sin estar presentes. A Alice siempre intento apoyarla en todo, y me gustaría pasar más tiempo junto a ella, pero hay veces que los compromisos profesionales nos lo impiden", declaró.

El matrimonio tiene dos hijos gemelos. "Si alguno de ellos quisiera seguir mis pasos me parecería muy bien, y si prefieren dedicarse a otra cosa, siempre les apoyaremos su madre y yo. Lo importante es que sean buenas personas y que respeten a la gente". Antes de terminar su comparecencia ante los medios, le pregunté por su lesión de esguince y me comentó que ya estaba muy bien. Una presentación muy distendida que tuvo lugar en El Corte Ingles.