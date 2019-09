Desvelan la verdadera relación de Rocío Jurado y Antonio David Flores

La entrada de Antonio David en Gran Hermano VIP ha reabierto heridas del pasado en la familia Flores Carrasco y ha provocado que se vuelva a hablar de la mala relación que Rocío Carrasco mantiene no solo con su exmarido, sino con sus dos hijos, Rocío y David. Ahora que el ex guardia civil ha abierto la veda, son muchos los que tienen algo que contar sobre el matrimonio y sus desavenencias.

Una de ellas es Mila Ximénez, también concursante del reality, que contó una historia dentro de la casa de Guadalix. Cuando Rocío Carrasco era una de las colaboradoras en el programa Hable con ellas de Telecinco, hizo un comentario muy polémico sobre su hija. "Me la crucé y le pregunté qué tal todo. Ella cogió el bolso, lo estrelló contra la pared, se le cayó todo y dijo: 'Que sepáis todos que esa ha salido de aquí, de mí –dijo señalándose a sí misma-. Puede decir lo que quiera, pero que no se le olvide que ha salido de aquí, esa es mía".

Durante la mesa de debate del El Programa de Ana Rosa, y a raíz de esta anécdota, la presentadora confesó que vivió una situación parecida a la de Mila. "Yo tuve una experiencia parecida con Rocío Carrasco como la que contó Mila. Yo no entendía por qué Rocío Carrasco decía determinadas cosas de su hija y ella me relató que esa hija la parió ella, y que si implicaba callarse de por vida, lo iba a hacer", aseguró Ana Rosa en su programa.

A pesar de esto, Ana Rosa quiso aclarar que Antonio David no termina de ser el bueno en esta historia. Según su versión, el exmarido de Rocío Carrasco va contando cosas que no se corresponden con la realidad, sobre todo ahora que sus hijos se han hecho mayores. "Rocío Jurado se llevaba fatal con él", dijo. Son muchos los episodios que se han contado acerca de la complicada relación de la cantante con su exyerno tras la separación, aunque Antonio David mantiene que tenía una buena relación con ella: "Mi David está todo el día liado con su música y en su habitación tiene un cuadro de su abuela en la misma cama, y mi Rocío igual. Tenía pasión con mi Rocío, la amaba, era su regalo, su primera nieta. Siempre me decía: 'Te tengo que querer toda la vida, porque me has dado a mi nieta, el apellido de mi mejor amiga, de la que yo más quiero del mundo'", relató Antonio David en GH VIP.

Sin embargo, son muchos los que ponen en duda esta versión. "Hubo un determinado momento en el que no quiso saber nada más de él", añadió la periodista Paloma García Pelayo. Rocío Jurado mantenía una relación tan complicada con el padre de sus nietos que llegó a acabar afectando a los pequeños, por los que sí sentía adoración. "No le dejó nada a sus nietos, a quienes quería con locura, para evitar cualquier maniobra del padre", recogió la citada periodista en el portal Look. "Lo conocía y no se fiaba".