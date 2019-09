"El testamento de Camilo Sesto va a callar alguna boca"

Este 30 de septiembre se abrirá el testamento de Camilo Sesto en el que su hijo Camilo Blanes Camilín figura como heredero universal de todos los bienes y propiedades del artista. Entre cuatro propiedades inmobiliarias, unos dos millones de euros en efectivo -de cuentas personales, sociedades e inversiones- y los derechos de todas las canciones, se podría decir que Blanes tiene la vida resuelta.

Para evitar polémicas, la madre de Camilín, Lourdes Ornelas, permanece estos días en la casa de una amiga en Madrid aunque pendiente de todas las novedades. La mexicana declaró hace tiempo en Sábado Deluxe que estaba convencida de que su hijo no heredaría nada, dando a entender que los beneficiarios serían los hombres de confianza del cantante: su representante Eduardo Guervós y su administrador Cristóbal Hueto. Según la versión de Ornelas, ambos le habrían hecho firmar a Camilo Blanes una renuncia al testamento, algo que ellos han desmentido rotundamente.

La revista Pronto pudo hablar con las dos personas de confianza de Camilo Sesto días antes de la apertura del testamento. Los dos reconocen que no tienen "el menor contacto con Lourdes ni con su hijo". "A Camilín le hemos llamado y no coge el teléfono. Lo hace todo a través de su abogado. Pero cuando se abra el testamento se demostrará que el heredero universal es él y se va a callar alguna boca", aseguraron- Guervós calificó a Lourdes Ornelas de "mentirosa" y confirmó que se está estudiando si corresponde poner una demanda "contra esta señora por todas las falsedades que ha vertido". "Igual tendrá que rectificar. Si hace falta, iremos al juzgado", dijo.

Mientras, el Ayuntamiento de Alcoy continúa a la espera de llevar a cabo el homenaje al cantante, uno de los últimos deseos de Camilo Sesto que fue frenado por su hijo. La decisión dejó a los habitantes de la localidad completamente decepcionados y enfadados y desde el ayuntamiento confían en que puedan realizar el homenaje una vez sea abierto el testamento. Guervós también se mostró muy crítico con esta decisión de Blanes. "No ha respetado su última voluntad. Lo que tendría que hacer es recoger las cenizas de Camilo porque siguen en la funeraria. Me gustaría localizarle para saber por qué no va. Estoy convencido de que, en cuanto se abra el testamento, empezarán a dar exclusivas.

El administrador confirma que el cantante no le dejó nada en herencia. "Ni secuestramos a Camilo, ni hicimos que su hijo renunciara a sus derechos, ni cambiamos el testamento a nuestro favor. Todo es mentira. No hay ningún problema con Camilín pero es imposible contactar con él. ¡Y mira que intenté saber cómo se encuentra", aseguró.