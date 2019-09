La denuncia "muy grave" que pende sobre Omar Montes que podría comprometer a Isabel Pantoja

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Daniel Carande y Paloma Barrientos para analizar todos los temas de la actualidad social. Entre ellos, la nueva guerra interna en la familia Pantoja a cuenta de Isa P., antes llamada Chabelita, que ahora mismo inicia su carrera musical.

El impacto de los ninguneos de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, madre y hermano, ha alcanzado a otros personajes satélite del universo Cantora. Entre ellos Asraf, actual novio de Chabelita, que el pasado sábado acudió al Deluxe para hablar de Chabelita. Pero la cadena le tenía guardada una sorpresa: una llamada en directo a Omar Montes, exnovio de la joven y su enemigo número uno.

Omar entró en directo desde un bolo en el que cantaba y cargó contra el novio de Chabelita, recordando la discusión grabada por las cámaras que tuvo con su pareja. "Es verdad que agarrar a Isa por el brazo fue feo, pero la cogí para esconderla de las cámaras. No era con la intención que muchos quieren ver. Al día siguiente nos levantamos y tan normales. Esa reacción fue por las cámaras", volvió a explicar.

Reconoció también que Isabel Pantoja le ha amenazado, evidenciando de nuevo la mala situación de la tonadillera con Chabelita, y cómo en esta guerra la joven parece tener las de perder. Y es que Telecinco parece haberse alineado con Pantoja madre y Kiko Rivera, como lo demuestra la propia conexión en directo con Omar para cortar el discurso de Asraf.

"Entiendo que Isabel Pantoja me llamase de malas maneras. Me dijo que era la última vez que tocaba a su hija y que estaba con el abogado, que supiera que me iba a denunciar", dijo sobre las amenazas de la tonadillera, que en declaraciones a Jorge Javier Vázquez en la fiesta de Mediaset de la semana pasada aseguró sentirse destrozada.

Tal y como reveló el periodista Daniel Carande en esRadio, Omar Montes también tiene su ración de demandas. "Lo que se baraja es que hay hasta menores metidos de por medio. Hay una denuncia y se tiene que hacer frente a esa denuncia", explicó en Es la mañana de Federico.

"Es una denuncia muy grave, y vamos a ver si dentro de esta campaña absurda de 'vamos a convertir a Pantoja en Santa Isabel Pantoja', eso puede mantenerse", comentó Federico Jiménez Losantos sobre esta iniciativa judicial de la que aún no se ha desvelado el contenido ni su verdadero impacto. Tal y como opinó Carande, "Omar no es trigo limpio, según esas informaciones".