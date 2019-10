Ylenia revienta tras desvelar Antonio Tejado el secreto de su relación

Ylenia Padilla acudió a Sálvame y allí rememoró el breve romance que mantuvo con Antonio Tejado, que recientemente ha reconocido graves problemas con ciertas sustancias. Hasta ahora, la de Gandía Shore había mantenido silencio sobre el affaire mantenido a raíz de GH VIP, así como –sobre todo– de su ruptura.

Pero la situación se ha complicado con las revelaciones de Antonio Tejado sobre sus adicciones. "De los realities sales confundido. Cada uno tiene maneras de afrontar esa confusión. Yo tenía otras intenciones en mi vida pero a él le gustaba tomarse un digestivo, otro, otro... Yo le advertía y me decía que llevaba razón, pero lo volvía a hacer y me sentía un poco engañada", dijo Ylenia al respecto. A Antonio se le "fue de las manos"; y la familia no estaba al tanto "para nada", añadió.

Justo en ese momento Antonio Tejado habló por boca de Belén Esteban y Rafa Mora, que aseguraron que les había contado que ambos, no solo él, se lo pasaban bien de esa manera. Y la cosa se fue complicando. Tejado dijo algo que molestó, y mucho, a Ylenia. En concreto, que ella "compartía" su vida y que se lo pasaban muy bien juntos. Ella explotó. "Si de verdad quieres entrar en este juego de falso que eres, entramos a saco y vas a salir perdiendo, con lo cual, mejor te callas", fue su airada reacción.

Una vez destapada la caja de los truenos, Ylenia se extendió con el tema, rememorando una "guerra con él que lo flipas para que no se hiciera el Polideluxe para contar los motivos de la ruptura". "Yo no quería hablar, pero él hablaba por todos lados", dijo, asegurando que se lo hizo "pasar muy mal".

Ylenia, en definitiva, advirtió a Tejado de que si jugaba a eso, "iba a salir perdiendo". "Bastante buena he sido ¿Me van a asociar como tu ex toda la vida? ¡Qué cruz! De buena soy tonta, colega", gritó en el plató de Sálvame.

No obstante, también aseguró que "ojalá que consiga recuperarse", ya que considera que asegurar que ya está curado es algo excesivo.