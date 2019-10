Así vive Hugo Castejón en un piso de 36 metros cuadrados

Hugo Castejón, el último expulsado de Gran Hermano VIP, enseña su casa en la revista Lecturas. Y sin duda es una vivienda muy alejada de lo que podríamos esperar, y desde luego mucho más pequeña que la de Guadalix que acaba de abandonar. Se trata de un pequeño apartamento de poco más de 36 metros cuadrados ubicado, eso sí, en el privilegiado barrio de Salamanca madrileño.

Castejón, empresario, músico y ex de Marta Sánchez, adquirió esta pequeña vivienda en el año 2007 mediante una hipoteca de 187.200 euros.

Pese a su amplia trayectoria musical y sentimental, con romances con Olvido Hormigos, Marina Danko y la citada Marta Sánchez, el patrimonio de Hugo es calificado como "exiguo" en la revista. Hay que recordar, además, su fugaz paso por el mundo de la política, redondeando una carrera profesional de lo más activa y variada.

A sus 48 años, pocos imaginaban que Hugo se fuera a convertir en uno de los personajes más activos de este GH VIP. Eso mismo, quizá, le ha reportado el severo castigo de la audiencia y la expulsión, al ponerse en contra de la práctica totalidad de habitantes de la casa de Guadalix.

Su expulsión de 'GH VIP'

No es el único texto dedicado a Castejón en las revistas de esta semana. En Diez Minutos el expulsado de GH VIP arremete contra sus compañeros, esta vez desde fuera de Guadalix, y muy en concreto acusa a Sálvame y Mila Ximénez de haberle "echado de la casa".

"Mila ha seguido las instrucciones que le dijeron sus compañeros de programa, pero a lo mejor ha interpretado ese papel y luego fuera no es esa persona", ha dicho, dando a entender su valoración negativa de ella. Desmiente también que sus excesivas reacciones sean fruto de adicciones, asegurando que "no fumo, nunca he probado una raya de cocaína y no he tenido ninguna adicción".