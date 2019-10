Carlos Pérez Gimeno

Este año, el Día mundial de la parálisis cerebral coincide con la celebración del décimo aniversario de la Fundación Bertín Soborne, que ha presentado #SinInstrucciones. La campaña pretende sensibilizar sobre las dificultades que las familias tienen que afrontar cuando sus hijos padecen esta enfermedad irreversible.

El propio Bertín intervino en el acto para decir que lamentablemente este día pasa inadvertido cada año y hay que darle visibilidad. "Se habla de parálisis cerebral y creo que no está bien dicho, porque se paraliza aquello que está movido. Sin embargo, el cerebro no se mueve, y siempre digo lesión cerebral, que es la gran desconocida. Por lo que hoy es el día mundial de las personas invisibles". Así comenzó su presentación.

Como es sabido, su hijo padece esa enfermedad. "Mi hijo es un caso único, al igual que el de otros pacientes, se sabe que tienen algo, van pasando los años y se pierden oportunidades para que haya terapias que ayuden en estos primeros años de enfermedad. Estamos ante las personas más vulnerables que hay en el mundo y en el colectivo hay personas con mentes brillantes encerradas en su cuerpo que no les deja desarrollarse, que no hace lo que ellos quieren. Son cariñosos, sensibles y no conocen la maldad. Mi hijo Kike es muy inteligente, pero tiene un problema, que le gustan mucho las mujeres, deben ser los genes, en eso ha salido a mí. Así lo comento con gran sentido del humor.

El cantante y su mujer Fabiola quisieron llevar a su hijo para demostrar que no le esconden. "Le hemos traído porque no tenemos la menor intención de esconder a nuestro hijo, eso se hacía antiguamente, antes a estas personas no las sacaban a la calle y no quiero que eso siga ocurriendo. Desean que les toquemos, les demos un beso y les ofrezcamos todo nuestro cariño. "Estoy muy contento, de cómo ha salido la presentación, ahora hay que seguir peleando, he estado muy acompañado porque tengo muy buenos amigos. Esto es una lucha diaria, es un no parar, nunca hay domingos ni días de fiesta. Estos niños son angelitos de Dios". Así los definió.

De su programa de televisión de entrevistas que tanto éxito ha conseguido me comentó que ya está grabando para la próxima temporada, que comenzará a emitirse cerca de Navidad.

Por su parte, su mujer Fabiola también asistió y ella es quien está al frente de la fundación que lleva el nombre de su marido. "Yo también estoy muy contenta de cómo ha salido la presentación, estaba muy nerviosa porque estaba Kike y somos parte de la organización. Lo hemos hecho todo como en casa, pienso que ha quedado todo bien y sobre todo transmitir el mensaje para sensibilizar sobre la parálisis cerebral. Creo que lo habéis captado, a parte del trabajo a nivel sentimental. Cuando he visto emocionarse a Bertín, tan grandote, y le veo llorar, me enternece, se me abren las carnes. Estos niños son un ángel, no tienen capacidad para tener maldad y son tan cariñosos, dan tanto amor que solo pueden recibir lo mismo. A Kike, le encanta que le toquen, que le abracen, que le besen, inspira esa ternura. Intentamos toda la familia, dentro de que él es el eje para muchas cosas, que sea lo más normal posible como cualquier otra familia con dificultades porque todos las tenemos".

"Tengo muchos proyectos de cara al año próximo en torno a la fundación, porque se nos ocurren muchas cosas que van acorde con el desarrollo de los niños, como temas de sexualidad, adolescencia, son temas delicados, porque siempre han sido temas tabús que hay que intentar manejarlos con mucha delicadeza, pero que son importante abordarlos, ellos van creciendo y tienen las hormonas disparadas, y hay que saber manejar eso. Y a parte tengo mi familia, mi casa y estoy así feliz. Del programa de televisión de Bertín estoy bastante desvinculada, eso lo lleva él. Reconozco que estoy feliz haciendo lo que hago, todo lo referente a la fundación, no me da dinero, pero es lo que más me llena, y con eso te repito que estoy muy satisfecha".

Fabiola está encantada de tener en España a sus padres, a su hermano y demás familiares fuera de Venezuela. "Poco a poco han ido saliendo, aunque allí tengo a mis abuelas, y como podemos nos vamos ocupando desde fuera para intentar ayudarles, en la medida de lo posible. Ya sabes que el tema no es fácil".

Muchos amigos quisieron demostrarles su apoyo y cariño, como Felipe González, que llegó acompañado de su esposa, Mar García Vaquero, Adolfo Suárez y su esposa Isabel Flores Santos-Suárez, Pablo Casado. "La labor que están haciendo Bertín y Fabiola, es impresionante, y yo creo que además siempre han sido muy generosos a la hora de ayudar a quien más lo necesitan. Han tenido la suerte de contar con muy buenos profesionales y la Fundación lo que hace ahora es ponerlos a disposición de otras familias que no tiene esa suerte,. Toda mi admiración hacia ellos y mi amistad y reconocimiento por todo lo que hacen", declaró el presidente del Partido Popular. Paolo Vasile, Consejero Delegado de Mediaset, Silvia Jato, Poti, y el padre Ángel también quisieron dar su apoyo.