Leemos en ¡Hola! y Diez Minutos que Isabel Pantoja tiene varios proyectos en mente en Mediaset, y que ella misma habría desvelado a los asistentes a una fiesta celebrada por la cadena hace unos días.

Entre ellos, presentar un programa de entrevistas e, incluso, entrar unos días en la casa de Gran Hermano Dúo. Quizá se refieren en ¡Hola! a Gran Hermano Vip, porque este formato no obliga a llevar acompañante. Ojalá fuese el Dúo y fantaseemos con quién llevaría de pareja.

En Diez Minutos añaden que podría hacerse un "Planeta Calleja", viajando con Jesús Calleja a algún lugar remoto del planeta. En este caso no pondría a la presentadora al límite de sus fuerzas, ya que la idea sería visitar los lugares más emblemáticos relacionados con Sissi Emperatriz.

Pantoja también podría presentar las campanadas de Nochevieja, aunque se ha descartado que el escenario sea Cantora, y además planea una gira de conciertos entre febrero y marzo, tanto por España como al otro lado del charco. Diez Minutos asegura que está cerrando 25 galas.

Pantoja ha pedido la cabeza de su hija

Según Lecturas, Isabel Pantoja ha pedido la cabeza de su hija en Telecinco. Dice la revista que en las diferentes llamadas que habría hecho a los jefes de la cadena para dejar clara su posición, incluiría la exigencia de que nadie la cuestione como madre.

La mujer de Antonio David rompe su silencio

Olga Moreno habla en exclusiva en Lecturas para defender a su marido, Antonio David, ahora que está trabajando en la casa de Gran Hermano.

Lógicamente, todo son loas a su pareja, a quien exime de, entre otras cosas, haber utilizado a sus hijos en en los medios de comunicación y en su pelea contra la madre de los chavales. "El mantiene a sus hijos en un segundo plano", afirma rotunda.

Olga, siempre diplomática, no menciona a Rociíto Carrasco, por la cuenta que le trae: también la ha demandado por presunto alzamiento de bienes. Asegura que Rocío Flores ha llamado varias veces a su madre para reconciliarse pero no ha obtenido respuesta. E insiste en que estarían encantados de que hiciesen las paces con su madre. La biológica.

Teresa Campos, obligada a dejar su nueva casa

Lecturas vuelve a la carga contra las Campos con esta información exclusiva en la que se asegura que la presentadora se ha visto obligada a reducir sus gastos "ahogada por su elevado nivel de vida" y ante la falta de ofertas laborales.

Esto habría provocado que haya bajado el precio de venta de su chalé y que haya dejado de pagar la casa de alquiler a la que planeaba mudarse con Bigote. La revista cifra en 25.000 euros los gastos a los que tiene que hacer frente cada mes la periodista.

Letizia, noche de cine y amigas

Semana publica una imagen exclusiva de poca calidad pero mucho interés informativo en el que vemos a la reina de España sentada en la terraza de un bar junto a cuatro amigas suyas.

La foto, tomada seguramente con un teléfono móvil, se hizo el pasado 27 de septiembre. Letizia acudió al cine con su pandilla, conocida como sus "escuderas", y después se tomaron algo a la salida como unas ciudadanas más.

Alejandro Sanz ya hace vida de pareja con su novia

¡Hola! publica las primeras imágenes del cantante junto a Rachel Valdés, confirmando con esta exclusiva la relación del artista con esta joven cubana.

Lo más llamativo de las fotografías es que en ellas la pareja posa junto a Manuela, la hija adolescente del cantante, nacida de su matrimonio con la modelo Jaydy Mitchel. Es decir: la niña ya conoce a la nueva novia de su padre. Añade ¡Hola! que Alejandro Sanz también le presentó a su hijo Alexander el pasado verano, se supone que poco después de hacer pública su separación de Raquel Perera.

Las fotos se han tomado en San Diego, mientras los tres pasean por la playa y se hacen selfies.

Hugo Castejón arremete contra Mila y 'Sálvame'

Diez Minutos lleva a portada a Hugo Castejón con una entrevista exclusiva tras haber sido expulsado de la casa de Gran Hermano Vip. Se rompe así una tradición, ya que todos los grandes hermanos suelen desfilar por las páginas de Lecturas, la competencia.

Hugo, que asegura haber adelgazado cinco kilos en apenas medio mes de estancia en la casa, no se corta. Arremete contra Mila Ximénez y Sálvame, a los que acusa de haber conspirado contra él para echarle de la casa. "He cometido errores de autenticidad", dice modesto.

Y niega cualquier tipo de adicción: "No fumo, nunca he probado una raya de cocaína y no he tenida adicción ni al alcohol y a las drogas", les dice a todos los que le acusan de haber estado demasiado acelerado en el concurso.

Cóctel de noticias

Las gemelas Iglesias asistirán al baile de debutantes de París. Leemos en ¡Hola! que las hijas de Miranda y Julio van a participar en la tradicional fiesta que se celebra cada año en la capital parisina y a la que acuden los hijos de familias adineradas que pagan para que sus vástagos se codeen con la flor y nata de la alta sociedad.

Álvaro Muñoz Escassi, enamorado de nuevo. El jinete aparece besando cariñoso a Sandra Quiles, una modelo doce años menor que él.

Eva González debe 85.000 euros a Hacienda. Según Diez Minutos, la modelo conoció la fatídica noticia poco antes de amadrinar un acto. Al parecer, habría utilizado durante tres años una sociedad para tributar menos al fisco.

Inés Sainz tiene cáncer. La que fuera Miss España 1997 confiesa en Diez Minutos que le descubrieron la enfermedad en el pecho durante una revisión rutinaria.