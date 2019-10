Carlos Pérez Gimeno

Ana Rosa Quintana desmiente de manera absolutamente rotunda el haber recibido llamada alguna de Isabel Pantoja con el fin de echar de su programa a Chabelita. "Los rumores son así. ¿Cómo va a querer que su madre la echen de la casa? La única que la tiene contratada es mi programa, y te aseguro que nadie nos ha llamado. Pantoja no me ha llamado". Así de claro lo reiteró.

La periodista tiene a Isa, que es como le gusta que la llamen, para comentar Gran Hermano. "Lo hace muy bien porque es especialista en ello, funciona como otros colaboradores del programa. La relación que mantennos es cordial, no somos de la misma generación, ten en cuenta que lleva poco tiempo, es la colaboradora más nueva. Es muy calladita, muy modosita, y muy prudente. Estoy convencida que que al final se arreglarán, las cosas de familia son así, y al final harán las paces. Si la gente se quiere buscará el camino. Al menos eso es lo que yo pienso", comentó.

El verano lo han pasado en familia, y como la propia Ana Rosa me dijo, sin hacer nada, disfrutando de los suyos, y ya metida de lleno en la presente temporada. "El comienzo no ha podido ser mejor, ha sido un septiembre estupendo de audiencia". Por el momento no le van a hacer abuela. "No me han dicho nada, y yo nunca pregunto, prefiero no meterme en esos temas. Me haría ilusión, pero tampoco tengo tanta prisa, al tener todavía hijos pequeños, y todavía me dura el recuerdo".

Ana Rosa fue una de las muchas invitadas al desfile de la firma Tot- Hom, , es asidua de esta firma que cumple nada más y nada menos que 50 años . Al frente de la misma Marta Rota, que ha formado un gran equipo con sus hijas Andrea y Alejandra. Un desfile en el que se han presentado las últimas creaciones, y como de costumbre, ha sido todo en éxito. Al frente de la organización, Carmen Valiño y su equipo. Imposible que nada salga mal.

Uno de los vestidos de la firma | Archivo

Tot-Hom cumple 50 años | Archivo