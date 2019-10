María Teresa Campos emprenderá acciones legales contra 'Lecturas'

La publicación de Lecturas del pasado miércoles, asegurando que María Teresa Campos está pasando apuros económicos, va a tener repercusiones legales. En declaraciones exclusivas a esRadio, María Teresa se ha declarado "harta" y se dispone a emprender "acciones legales por esta situación de acoso e indefensión".

No es la primera información de esa revista que molesta o falta a la verdad de las Campos, y la de ayer, que aseguraba que María Teresa estaba "desesperada", parece haber sido la gota que ha colmado el vaso de la veterana periodista.

Siempre según la revista, María Teresa Campos se habría visto obligada a bajar el precio de venta de su chalet madrileño. Su política es la de reducir gastos a toda costa y quedarse con lo imprescindible.

Según la publicación, María Teresa tiene mensualmente 25.000 euros de gastos y no puede pagar el apartamento alquilado para vivir con Bigote. También apuntaban que Gustavo, su chófer y persona de confianza, había visto reducida su jornada por esas mismas razones económicas, siendo sustituido por el servicio Cabify.

"Ya no puedo más, no paran de inventarse cosas. Gustavo, un hijo para mí, dice que no va a aguantar. Voy a emprender acciones legales para acabar con esta situación de acoso e indefensión".