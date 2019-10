Un comentario sobre María Lapiedra desata la guerra entre Gustavo González y Rafa Mora

Este jueves, Sálvame vivió uno de sus momentos más agrios de la mano de una discusión entre Rafa Mora y Gustavo González. El motivo fue María Lapiedra, o más bien, el comportamiento de Gustavo con su pareja, que según Mora es digna de un "calzonazos".

Este calificativo molestó mucho al paparazzi y colaborador, que recriminó a Mora su comportamiento en sus relaciones, produciendo una escalada en la que éste acabó dicendo que al menos su "novia no ha hecho cine para adultos".

La ira de Gustavo González estaba ya en ese momento por las nubes. Tanto que Carlota Corredera tuvo que mediar entre ambos: "No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, tu novia es muy digna, María también, no entremos en esa guerra".

Todo vino, en realidad, a raíz de El Cejas, que concursa en Gran Hermano VIP. La manera en que la discusión sobre cómo éste está siendo manejado dentro de la casa enseguida derivó hacia las respectivas parejas de los dos colaboradores. "¿Cómo hemos llegado a esto en un momento?", se oyó decir en el plató mientras los dos hombres proferían gritos.

"Me importa un bledo que tú me conozcas o no me conozcas, yo tengo personalidad", lamentaba en alto Gustavo González después de que Rafa Mora le acusase, poco más o menos, de carecer de ella ante María Lapiedra, o más bien, de tener "doble personalidad con tu novia".

"Mi novia ha venido aquí y se ha sentado un solo día, y no se dedica a esto, no ha hecho ni cine para adultos", dijo Rafa Mora en referencia a la antigua profesión de Mária Lapiedra, provocando la explosión final de Gustavo. Con medio plató de Sálvame en pie, la rebelión fue difícil de sofocar.