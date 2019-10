Carlos Pérez Gimeno

De dónde saca el tiempo Nieves Álvarez para hacer tantas cosas no es algo fácil de comprender. Es madre de tres hijos, vive prácticamente en un avión porque siempre es requerida en cualquier ciudad del mundo para presentaciones, y además presta su imagen para marcas, entre otras cosas. También presenta desde hace varias temporadas un programa de moda en Televisión Española, y de paso saca tiempo para diseñar ropa de niñas.

Nieves Álvarez es directora creativa junto con Belén Villalobos de la firma N+V Villalobos+ Nieves Álvarez. Ambas han montado un taller de diseño para niñas en un córner en El Corte Ingles, donde las crías mejor no se lo pueden pasar. "Yo dibujo y diseño con las telas de los modelos de la actual colección Otoño-Invierno 2020, y la verdad es que lo pasamos muy bien, todas disfrutamos mucho. Este evento ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones y no sabes cómo aprendo de ellas, la primera vez fue en México y la segunda en Zaragoza".

La modelo fue muy valiente en meterse en este proyecto que ya ha cumplido 10 años, y que ella misma decidió en plena crisis. "La verdad es que no me puedo quejar, hemos ido despacito y aquí estamos; creo que lo hemos hecho con cabeza y con prudencia. Disfruto mucho con mi trabajo, y me hace mucha ilusión que los diseñadores me llamen para ir a sus desfiles de Paris, Milán, Nueva York y demás. Creo que soy una privilegiada, he estado en el Festival de Venecia y la verdad es que para mí es un orgullo que los diseñadores me quieran de esa manera, tantos los de fuera como los españoles, a los que adoro. Ya prácticamente no desfilo, y sí lo hago es de manera esporádica, tan solo lo hago Stephane Rolland, con el que me une una magnifica amistad".

Del programa de televisión dirigido al mundo de la moda se siente también muy satisfecha. "Ahora estamos adaptándonos a esta nueva situación, al habernos quedado solamente con un día del fin de semana. Pero sigo muy ilusionada porque creo que es importante, el tener un programa de estas características en Televisión Española. La moda es cultura, como es el cine, la gastronomía, por ese motivo me parece que hay que hacerlo". Así lo explicó.

Con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Sergio Martínez

Nieves, a pesar de estar divorciada de Marco Severini, mantiene una estupenda relación con su ex. "Tenemos tres hijos, pienso que los dos somos personas inteligentes y tenemos que estar unidos para darles una buena educación, ya están en la adolescencia y ahora es cuando más tenemos que estar pendientes de ellos". En cuestión de amores está muy tranquila, y por el momento su corazón está muy bien así. "Estoy in love de la vida, porque siempre estoy happy, happy. De verdad estoy contenta porque tampoco considero que mi felicidad como mujer dependa de que compañero tenga al lado. Mi felicidad depende de mí, si aparece alguien pues muy bien y si no es así, te aseguro que no es mi prioridad y algo que me preocupe. Lo que me molesta es que hay gente que te mira como con lástima por no tener a alguien contigo, y a mí lo que si me da pena es ver a personas con pareja y que se sienten más solas que la una, como se suele decir. Sí estuviera enamorada lo diría, no hay porqué ocultarlo, porque no tiene nada de malo. No me escondo, no tengo ningún problema, lo que si haría es decirlo cuando hubiera algo de verdad. Soy una persona conocida por mi trayectoria profesional, y ese interés por mi vida personal no es importante. Estoy segura que la vida me va a deparar muchas sorpresas a nivel profesional sobre todo, porque me quedan muchas cosas por hacer ".