Mucho se ha hablado estos días de la relación especial de Kiko Jiménez y Estela Grande dentro de la casa de GH VIP 7. Tanto, que sus parejas, Sofía Suescun y Diego Matamoros, ya han reaccionado fuera de la casa. Hay quien asegura que se trata simplemente de una relación de amistad, otros que hay un tonteo especial entre ambos, y una gran mayoría que lo que hay entre Kiko y Estela es un montaje en el que también están implicadas sus parejas.

Lo cierto es que Diego Matamoros se sentó este sábado en el plató del Deluxe para hablar, entre otras cosas, de su relación con Estela. Sofía Suescun también lo está haciendo en los platós en los que colabora por lo suyo con Kiko. Y la conclusión ha sido que los dos participantes pueden estar haciendo esto para permanecer el máximo de tiempo posible en la casa de Guadalix.

Diego Matamoros ha decidido no acudir a ningún plató del concurso porque la situación le está desbordando, presenciando cosas que ningún marido querría ver. Diego Matamoros carga contra su mujer, Estela Grande: "No quiero que vuelva a dormir a mi casa".

Tajante, Diego ha confesado que no irá a buscar a Estela al plató si sale expulsada de GH VIP y le ha mandando un mensaje contundente y directo: "Qué necesidad tienes de hacer esto con la gente, que sois dos gilipollas que encima lo estáis diciendo en directo y que lo hacéis para crear un dolor... ¿Qué ganáis con esto?".

"Me siento un tonto, no conozco a la persona que está ahí dentro. No hace falta hacer nada de esto, faltarme al respeto, cachondearte después, que lo vea todo el mundo y que creas que me va a sentar bien", ha continuado Diego, que se muestra desolado y confiesa que lleva "una semana y media con ansiedad y bastante preocupado".

Sofía Suescun no es una "montajista"

Sofía Suescun, por el contrario, sigue yendo a los platós de televisión y no evita hablar del tema. De hecho se desahoga por Twitter como nunca antes lo había hecho. Ayer, durante el Debate de Gran Hermano VIP, la de Pamplona aseguró que: "Yo no formo parte de ningún montaje. Ellos dieron a entender que era algo suyo. Me tachan a mí como primera montajista y no me he lucrado de esta historia, que me parece una mierda de historia".

De esta manera, la hija de Maite Galdeano ha querido defenderse de las acusaciones que está recibiendo por todos lados y asegura que para nada es un montaje. "Está claro que se gustan y que a Kiko se la sudo completamente. Lo podría llegar a entender porque a mí me pasó en Supervivientes. Me recuerda mucho a esa relación. Me fastidiaría, pero lo entendería. El amor es así. Lo que me molesta es ese juego sucio", dijo.

Parece ser que a Sofía Suescun se le ha olvidado que ella también podría haberle sido infiel a Kiko Jiménez, tal y como se confirmó en Viva la vida. Recordemos que era el propio José Antonio quien aseguró que había visto a la colaboradora besándose en una sala vip con Suso Álvarez.

Algo que negó en redondo el exconcursante, pero que Emma García terminó confirmando ya que todas las salas tienen cámaras y no solamente lo vio el colaborador, sino que todo el equipo de control también fue testigo.

Ese es el peaje tan caro que está pagando la colaboradora y, probablemente por eso y por su juego tan turbulento en los platós de televisión, ha perdido toda la credibilidad que podría tener en sus inicios.