José Sámano, productor de las obras de Miguel Delibes en su adaptación al teatro y de programas de televisión como Buenas Noches, falleció en Madrid a los 76 años el pasado domingo. El productor, que llevaba varios días ingresado en un centro hospitalario madrileño, produjo para televisión espacios como Más que palabras, Queremos saber o De jueves a jueves, que presentaba la que fue su pareja durante 20 años, Mercedes Milá.

La periodista no dudó en acudir al Tanatorio de la Paz, donde se mostró cabizbaja, seria y pensativa durante el último adiós a su expareja. Allí estuvo arropada por grandes amigos como Víctor Manuel, Anabelén, Miguel Ríos, Marisa Paredes, Miguel Ángel Muñoz o Iñaki Gabilondo.

Hace tan solo unas semanas la comunicadora habló de los grandes amores de su vida. "Me acuerdo perfectamente cuando me enamoré. De la fuerza que sentí, cómo te brillan los ojos, sentir que eres capaz de lo que sea. Me pasó con José Sámano y me pasó con Carlos Castillo, mis dos amores", confesó durante la presentación de la segunda temporada de su actual programa Scott y Mila.

Transcurría 1982 cuando Milá presentaba el programa de televisión Buenas noches, cuyo guionista, director y productor era Sámano, un cántabro dinámico con quien convivió a lo largo de más de 20 años. Tipo afable que siempre hizo buenas migas con los periodistas. Culto, inteligente y emprendedor significó mucho para Mercedes, tanto en el terreno profesional como el íntimo. Cuando rompieron su unión, aunque quedaron como amigos, ella sufrió también una temporada de soledad y ausencia de cariño y apoyo sentimental. Había mantenido antes diferentes relaciones, pero José Sámano y Carlos Castillo dejaron más huella en su alma herida.