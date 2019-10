El tremendo cambio en la vida de Shaila Dúrcal

El accidente doméstico que sufrió Shaila Dúrcal hace poco más de un año le ha cambiado la vida. La artista perdió parte de su dedo índice y tuvo que pasar por rehabilitación para recuperar la movilidad, un mal trago del que todavía no se ha recuperado por completo pero del que intenta olvidarse.

Shaila vive a caballo entre Estados Unidos y España y recientemente visitó nuestro país para cumplir sus compromisos profesionales con una conocida marca de coches. La cantante confesó a Pronto que todavía no es capaz de cerrar el puño, pero poco a poco lo va consiguiendo. Cuando le preguntan por lo que ocurrió exactamente aquel día, prefiere no comentarlo. "No hablo de qué pasó, ¿para qué? Es que no me quiero ni acordar. Es un accidente, son cosas que pasan", aseguró.

La vida de Shaila Dúrcal ha cambiado y se nota sobre todo en su aspecto físico, pero ella se lo toma con naturalidad. "Desde que sucedió mi vida ha cambiado, me la tomo de otra manera y he dejado de fumar, por eso estoy más 'hermosa'. Es importante poder compartir lo que estoy viviendo porque ha sido un trauma muy fuerte y hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, así que estoy ayudando a mucho fans", reconoció.